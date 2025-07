Planning expande o mercado de seguros de linhas financeiras no centro-oeste

Com R$ 50 bi sob gestão e mais de 18 mil interfaces na área de gestão tributária, a Planning quer protagonismo na oferta de seguros empresariais. A Planning, companhia nascida em Goiânia e que se tornou referência nacional em serviços tributários, prevê crescimento de receitas de 150% – até o final de 2025 – em sua nova empreitada na área de gestão de riscos, a partir dos avanços na contratação de seguros de linhas financeiras (seguro garantia, seguro de crédito e seguros de responsabilidade civil), um case que começa a brotar em trades específicos, no coração do Centro-Oeste.

Através de sua nova vertical de negócios, a Above Seguros, empresa especialista em proteção de patrimônios com mais de R$ 2 bi em riscos administrados, a Planning está, literalmente, semeando oportunidades no entorno do ecossistema que produz Calcário de Terra Verde, no Centro Oeste.

Nota: em Agricultura, trata-se de um tipo de corretivo que combate a acidez solo e é encontrado em abundância em Goiânia e no Tocantins (região Norte).

Os novos clientes atuam em diferentes papéis na economia: são empresas de transporte, construtoras e incorporadoras, indústrias e demais representantes do comércio.

A iniciativa deve movimentar R$ 2 milhões em contratos até o final deste ano.

E já demandou mais de R$ 100 mil de investimento em prospecção.

“Estamos democratizando a gestão de riscos em projetos que movimentam milhões a partir do Agro, mas que não são facilmente mapeados pelo trade de seguros”, afirma Raul Dantas da Above Seguros.

“Nossa proximidade com os empresários e produtores nos permite uma abordagem que é ao mesmo tempo, mais orgânica, na condução de pessoas, mas sem abrir mão da cultura digital para implementar processos, fator decisivo para não errar na linguagem ou no tempo de negociação”, reforça Raul Dantas da Above Seguros.

A empreitada entre Planning e Above Seguros vai fechar o ano com uma carteira com um pouco mais de 200 clientes – divididos em 15 estados, com destaque para Minas Gerais, a 2ª no portfólio.

Os seguros de linha financeira – com foco em garantia, responsabilidade civil e seguro de crédito – representam 60% do total de contratos, dos quais o segmento de Agribusiness é o líder em demandas.

A operação oferece produtos variados, que incluem: seguro cyber, seguro de transporte e frota e até mesmo seguro de vida em grupo para funcionários.

“Nosso trabalho é fortemente orientado para implantar, passo a passo, uma boa rotina financeira, e colocar em perspectiva os ganhos de médio e longo prazo advindos da simplificação de documentos contábeis, competência pela qual nos tornamos competitivos em nível nacional”, explica Pedro Araújo do Grupo Planning.

A Planning é um case de inteligência contábil que nasceu em Goiânia, e hoje administra mais de R$ 50 bi em contratos e está conectada a mais de 18 mil interfaces das áreas de finanças e tributos, em XXX estados do Brasil – e quer mais: a companhia anunciou recentemente a chegada ao território de Belém, no Pará, e em breve, estará em novas praças no Nordeste.

Sobre a Planning | Com mais de R$ 50 bilhões sob gestão e conexões com mais de 18 mil interfaces no ecossistema de serviços contábeis, gestão financeira e societária, a Planning se consolidou com o maior case vindo do Centro Oeste do mercado de inteligência tributária. E traz em seu portfólio empresas de reconhecimento mundial, como Panasonic, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Mcdonald ‘s, entre outros. Mais em: planning.com.br

Foto: Raul Dantas da Above Seguros