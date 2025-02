Planejamento financeiro: pesquisa aponta que 46% ainda não traçaram metas para o futuro

Estudo mostra, também, que 56% dos participantes entre 20 e 30 anos têm gastos maiores do que a própria renda – Dados obtidos por meio do Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), desenvolvido pelo Grupo Bradesco Seguros em parceria com o Instituto de Pesquisa Locomotiva e o especialista em longevidade Alexandre Kalache, apresentam uma realidade que merece atenção: dos mais de 5 mil respondentes, 46% afirmam não ter metas financeiras definidas de forma clara. Desse total, 28% têm metas apenas parcialmente definidas, 12%, pouco claras, e 6% sequer estabelecem metas financeiras para o futuro.

Esse cenário vai ao encontro de um dos achados de uma pesquisa feita pelo DataFolha a pedido do Grupo Segurador em 2023, segundo a qual 6 em cada 10 brasileiros não possuíam nenhuma reserva financeira para o futuro. Entre aqueles de menor renda, essa realidade era ainda mais preocupante: 78% afirmaram não dispor de nenhum tipo de poupança para o futuro. O levantamento identificou, também, que a população acredita que o investimento em previdência privada demandaria um aporte médio de R$ 450, mas hoje já existem planos a partir de R$ 50 mensais.

“Esses dados evidenciam a urgência de intensificar a conscientização sobre a importância de um planejamento financeiro para garantir a segurança e bem-estar nas etapas de vida mais avançadas, quando ocorre um natural declínio da renda. Quanto mais cedo as pessoas começarem a se planejar, mais tranquila será a jornada para esse futuro, principalmente em um cenário de aumento da expectativa de vida”, explica Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Especialistas afirmam que, no ciclo financeiro da vida, a época de definir objetivos e começar a poupar e investir é dos 20 aos 30 anos, reforçando a importância do planejamento financeiro. Mas a realidade ainda está distante: 56% dos respondentes do ILP nessa faixa etária afirmam ter gastos maiores do que a própria renda.

Assim como a previdência privada, o seguro de vida também representa um poderoso aliado desse planejamento. Com investimento acessível e planos personalizáveis, o produto é um facilitador do processo sucessório, pois não entra em inventário, e pode ser utilizado em vida, como uma ferramenta de suporte financeiro para fazer frente a imprevistos, como casos de doenças graves.

“É importante as pessoas entenderem que o envelhecimento é um processo natural e que, com o devido cuidado e planejamento, podemos desfrutar dessa fase da vida com mais conforto e segurança”, conclui Scripilliti.

Metodologia do ILP

O Indicador de Longevidade Pessoal (ILP) foi desenvolvido com base em parâmetros e abordagens de organizações renomadas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e visa aproximar o conceito de longevidade de todas as faixas etárias. O indicador, que vai de zero a 100 pontos, avalia 31 variáveis divididas em seis pilares: atitudes em relação à longevidade; saúde física e mental; interações sociais e meio ambiente; cuidados de saúde e prevenção; e finanças. Os dados apresentados são do teste realizado com mais de 5.000 pessoas maiores de 18 anos, de todas as regiões do Brasil, por meio de pesquisa digital por autopreenchimento, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

