Daycoval Seguros destaca o potencial de crescimento das redes supermercadistas e oferece soluções personalizadas para o setor

Com um portfólio que inclui redes de renome no Brasil, a Daycoval Seguros reforça seu compromisso com o crescimento dos negócios supermercadistas, abordando as principais demandas do setor e a adaptação de seus produtos aos diferentes perfis de empresas. Atualmente, a Daycoval Seguros se destaca como a principal seguradora do mercado que se caracteriza pela personalização do produto e suas coberturas para atender às necessidades específicas dos supermercados, mantendo em seu portfólio marcas que são referência, como OXXO e DIA, e oferecendo soluções para operações de conveniência e também para redes tradicionais que apresentam coberturas adicionais.

Adriano Batistela, Diretor de Digital & Growth da Daycoval Seguros, ressalta que o setor supermercadista tem se mostrado altamente promissor devido à sua resiliência econômica e grande capilaridade. “Como parte essencial do abastecimento, a demanda por seguros é inevitável, abrangendo desde grandes redes até pequenos negócios. Isso cria uma oportunidade de oferecer produtos robustos e de longo prazo, com alto potencial de fidelização”, afirma.

Segundo Batistela, as principais demandas dos seguros direcionados para as redes supermercadistas podem incluir a “proteção patrimonial” (cobertura contra incêndios, explosões, roubos, danos elétricos e fenômenos da natureza), responsabilidade civil (garantias contra danos causados a terceiros, como acidentes com clientes dentro do estabelecimento) e ”Seguro de lucros cessantes”, para perdas financeiras decorrentes da interrupção das atividades devido a eventos cobertos, como incêndios, e riscos de alimentos perecíveis (cobertura para produtos que estragam por falhas elétricas ou mecânicas).

Batistela destaca que, conforme previsto no Decreto-Lei nº 73/66 e no Decreto nº 61.867/1967, o seguro contra riscos de incêndio para bens móveis e imóveis de pessoas jurídicas é obrigatório, não se limitando apenas a supermercados. Ele ressalta que as coberturas básicas geralmente incluem riscos inerentes ao negócio, danos elétricos e fenômenos naturais, mas também podem contar com coberturas adicionais, como responsabilidade civil – que abrange danos a clientes – e roubo de veículos no estacionamento, por exemplo. O executivo alerta ainda que essas coberturas devem ser negociadas e detalhadas no contrato.

Solidez e flexibilidade para as redes supermercadistas

Para atender as especificidades do setor, a Daycoval Seguros oferece aos supermercadistas a opção de agrupamento de todas as unidades em uma única apólice, unificando as coberturas e limites para toda a rede, como também oferece análises individualizadas para atender às necessidades específicas de cada estabelecimento. A distribuição dos custos é feita de forma proporcional, levando em consideração o valor segurado de cada unidade, seu perfil de risco, o tipo de operação e o histórico de sinistros, com unidades de maior armazenamento de perecíveis, por exemplo, podendo ter prêmios mais elevados.

Entre os benefícios oferecidos, destacam-se condições comerciais competitivas, suporte na redução de custos e pacotes personalizados de assistência, que incluem serviços como chaveiro, encanador, help desk e eletricistas, entre outros, que totalizam 7 coberturas.

“Os supermercados representam um segmento estratégico para o setor de seguros devido ao volume de operações, normalmente com diversas unidades que ampliam a necessidade de apólices complexas e abrangentes, a recorrência de sinistros devido ao elevado fluxo de pessoas e movimentação de mercadorias que os tornam mais propenso a eventos que demandam cobertura e seu potencial de fidelização que, com apólices personalizadas e suporte técnico, possibilitam estabelecer relações de longo prazo”, conclui Batistela.

Foto: Adriano Batistela, Diretor de Digital & Growth da Daycoval Seguros