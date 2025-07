Pitzi lança plataforma digital para capacitar 10 mil vendedores de varejistas e fabricantes de celulares

A Pitzi, empresa de proteção para smartphones e eletrônicos no Brasil, acaba de lançar uma plataforma de capacitação digital para vendedores e equipes comerciais de seus parceiros – redes varejistas, operadoras e fabricantes de celulares. Disponível desde 10 de junho, a solução tem como meta qualificar 10 mil profissionais em dois anos e impulsionar as vendas em 10% nos pontos de venda físicos.

Desenvolvida com foco em praticidade, a plataforma oferece trilhas de conhecimento sobre produtos Pitzi, técnicas de venda e gestão, tudo em formato gamificado. Um dos principais diferenciais é a acessibilidade imediata, pois os usuários podem começar a utilizar os conteúdos sem qualquer tipo de treinamento prévio ou processo de onboarding.

“A plataforma foi criada para transformar vendedores em especialistas em proteção celular, com conteúdo disponível a qualquer momento e focado em resultados práticos”, explica Tatiany Martins, Vice-presidente Comercial, Marketing e CX da Pitzi. A ferramenta se integra ao ecossistema de soluções que a empresa já oferece gratuitamente aos parceiros, como o aplicativo Pitzi Ninja para engajamento em pontos de venda.

A Pitzi planeja constantes melhorias na plataforma, incluindo a implementação de inteligência artificial para personalização da experiência de aprendizado. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional dos parceiros que atuam diretamente com os consumidores finais, aliando capacitação qualificada ao crescimento dos resultados comerciais.

Sobre a Pitzi

A Pitzi oferece proteção para smartphones e eletrônicos no Brasil, em parceria com varejistas e fabricantes. Desde 2012, a insurtech revoluciona o setor, trazendo novos produtos e iniciativas. Para mais informações, acesse: www.pitzi.com.br ou @pitzibrasil.

Foto: Tatiany Martins, Vice-presidente Comercial, Marketing e CX da Pitzi