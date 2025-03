Mulheres na liderança: o impacto na sucessão e expansão de empresas familiares

Estudos revelam que empresas lideradas por mulheres têm melhor desempenho financeiro e maior capacidade de inovação, fatores essenciais para a sucessão e crescimento sustentável dos negócios familiares. Março, mês dedicado às mulheres, é um momento propício para destacar o impacto positivo da liderança feminina no mundo corporativo. De acordo com o estudo “Women in the Workplace 2024”, realizado pela McKinsey & Company em parceria com a LeanIn.Org, empresas lideradas por mulheres apresentam melhor desempenho financeiro, maior engajamento das equipes e um ambiente mais propenso à inovação. Por outro lado, as mulheres representam apenas 17% dos CEOs no Brasil, segundo o relatório Panorama Mulheres 2023, realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e pelo Talenses Group, demonstrando que a equidade continua sendo um ponto crítico no universo empresarial.

No setor de seguros, onde a confiabilidade e a gestão sólida são fundamentais, essa presença feminina tem impulsionado transformações significativas, trazendo novas abordagens para gestão de riscos e desenvolvimento de produtos.

“A presença feminina na liderança é uma realidade que precisa ser cada vez mais incentivada. Nós, mulheres, temos um papel essencial na transformação do mercado e na criação de empresas mais resilientes e inovadoras. No setor de seguros, essa mudança já está acontecendo e precisa ser amplificada”, afirma Priscila Conduta Elias, CEO da Conduta Plus Consultoria em Seguros.

O papel do planejamento na sucessão empresarial

A sucessão é um momento decisivo para empresas familiares e, quando não planejada adequadamente, pode comprometer anos de construção e credibilidade. “Passei por esse processo ao assumir a corretora de seguros liderada pelo meu pai, onde atuei por duas décadas, sendo CEO por 10 anos. Foi uma experiência transformadora, que me permitiu entender os desafios da sucessão e a importância de um planejamento estratégico para garantir a continuidade do negócio”, compartilha Priscila. Essa experiência foi essencial para compreender os desafios da sucessão e preparar a sua própria empresa com uma visão estratégica e moderna. Para garantir uma transição segura e estruturada, Priscila destaca alguns pontos essenciais:

· Inicie o planejamento com antecedência: a sucessão não deve ser um processo emergencial. O ideal é que seja planejada anos antes, permitindo a capacitação adequada do sucessor.

· Comunique-se de forma clara com todos os envolvidos: equipe interna, clientes, parceiros e fornecedores devem estar cientes das mudanças para evitar inseguranças e rupturas.

· Estabeleça um conselho consultivo: contar com profissionais experientes auxilia na tomada de decisões estratégicas e na condução de um processo de sucessão mais organizado.

· Realize auditorias financeiras e de governança: levantar informações sobre a saúde financeira da empresa antes da transição evita surpresas e assegura transparência.

Priscila reforça, ainda, que assumir a liderança de uma empresa familiar exige muito mais do que conhecimento técnico e é fundamental compreender profundamente a cultura da empresa, os desafios do setor e as expectativas de todos os envolvidos.

Expansão por fusões e aquisições

Para empresas familiares que enfrentam desafios na sucessão ou buscam acelerar o seu crescimento, as fusões e aquisições (M&A) surgem como alternativas viáveis. No entanto, essa estratégia demanda planejamento detalhado e o suporte de especialistas para minimizar riscos e garantir que a transação seja vantajosa.

“Passei por dois processos de fusão e aquisição ao longo da minha trajetória e sei o quanto esse movimento pode ser desafiador. O alinhamento de objetivos do negócio e valores entre as empresas envolvidas é essencial para que a transação seja bem-sucedida”, ressalta Priscila Conduta Elias. Vale reforçar a importância de avaliar criteriosamente a cultura e a conduta da empresa compradora e ter um contrato que descreva claramente as responsabilidades de cada parte, de forma que preserve os interesses da organização em longo prazo.

Governança e inovação para o futuro

A sustentabilidade de um negócio familiar também depende de uma governança sólida e da capacidade de se adaptar às transformações do mercado. A implementação de boas práticas de compliance, a modernização da gestão e a adoção de novas tecnologias são fatores que impulsionam o crescimento e garantem a longevidade empresarial.

Casos de sucesso demonstram que empresas que investem na formação de líderes, na diversidade de suas equipes e na inovação de seus processos estão mais preparadas para os desafios do futuro. No mercado de seguros, onde a confiança é um ativo essencial, a combinação entre legado e modernização se mostra um diferencial competitivo fundamental.

“A governança bem estruturada é a base para que uma empresa familiar continue crescendo e se adaptando ao mercado. Sem planejamento e inovação, há o risco de perder competitividade”, conclui a executiva.

A continuidade e a expansão de empresas familiares dependem de visão estratégica, planejamento cuidadoso e líderes capacitados para conduzir essas organizações rumo ao futuro. Com uma governança robusta e um olhar atento às oportunidades do mercado, essas empresas podem garantir sua relevância e perenidade por muitas gerações.

Fonte: Priscila Conduta Elias, CEO da Conduta Plus Consultoria em Seguros.