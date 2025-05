Moby Seguros avança na produção de seguros de Ramos Elementares

Visando aumentar o volume de negócios da corretora, a Moby Seguros iniciou suas atividades há 13 anos focada na venda online de seguros de automóveis, expandiu sua atuação para os seguros de ramos elementares, desenvolvendo um aumento nas vendas de 63%, em relação ao ano anterior.

A projeção da CNseg de um crescimento de 8,2% para seguros de ramos elementares em 2025 é um indicador positivo para o setor. Esse cenário, aliado ao crescimento de 32% que a Moby Seguros já experimentou em 2024 e ao aumento de 43% no seu market share de vendas, sugere um momento promissor para a empresa na expansão de sua atuação nos ramos elementares.

“Estamos muito animados com o crescimento que temos observado nos ramos elementares. Acreditamos que essa expansão é um reflexo direto do nosso investimento no Programa Corretor Parceiro e na qualificação dos nossos colaboradores. Esse resultado é gratificante e nos motiva a buscar novas oportunidades de negócios e aprimorar nossos serviços para atender cada vez melhor nossos parceiros e clientes”, declarou Arthur Boullosa, responsável pela gestão dos seguros de Ramos Elementares.

A Moby Seguros possui uma meta de crescimento de 30% em toda a operação em 2025. O Programa Corretores Parceiros abriu mais de vinte negociações desde janeiro e formalizou 8 novas operações. O seguro residencial dobrou a produção, em relação a 2024. O setor de saúde cresceu 40% em abril e avançou 32% no acumulado de janeiro a abril, em relação ao mesmo período do ano passado.

Arley Boullosa, sócio da Moby, explica o foco no desenvolvimento das vendas. “Crescemos em Ramos Elementares com um percentual de 63%. Estamos em crescimento acelerado por tratar-se de um segmento que passamos a focar em 2025. Antes o atendimento era por demanda”, concluiu.

