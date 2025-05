MetLife: Interior de São Paulo e Campinas no horizonte

A seguradora MetLife vem expandindo sua atuação no interior de São Paulo, impulsionada por investimentos em soluções de inovação. Somente em 2024, a divisão brasileira da companhia norte-americana registrou um crescimento de 20% na sua base de corretores parceiros na região e teve uma alta de 12% no faturamento. “O interior de São Paulo é um mercado dinâmico e estratégico para nós, com muitos corretores parceiros e um grande potencial de crescimento “, diz Bruno Ciolli, Diretor Comercial da MetLife Brasil.

IA em seguros

No dia 29/04, a cidade de Campinas recebe um evento exclusivo para apresentar as inovações que estão transformando a rotina dos profissionais de seguro. Entre os destaques, está o Cot.AI – funcionalidade que usa inteligência artificial generativa para agilizar cotações e simplificar o processo de venda diretamente pelo WhatsApp. A ferramenta já está integrada à plataforma da MetLife e tem contribuído para uma experiência mais ágil, intuitiva e conectada com o dia a dia dos corretores.

Além do COT.AI, o evento também trará outras novidades que reforçam a proposta da companhia de estar sempre à frente em tecnologia e bem-estar. Estarão presentes Bruno Ciolli e Ronieri Marques, Especialista de Dados e IA da MetLife Brasil.” acreditamos que a inteligência artificial tenha um papel fundamental na evolução deste mercado, que está cada vez mais ligado às necessidades de cada pessoa.” ressalta Ciolli.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br