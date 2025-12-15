Mercado de garantias cresce 23% e acelera adoção de programas digitais para grandes operações

Expansão reforça digitalização do mercado de garantias e amplia eficiência para empresas consultivas e plataformas digitais – Impulsionado por um crescimento de 23% nas modalidades de seguro garantia, que passaram de R$ 3,71 bilhões em prêmios entre janeiro e setembro de 2024 para R$ 4,56 bilhões no mesmo período de 2025, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor vive um ciclo de alta demanda por eficiência, digitalização e operações de grande escala. Para responder a esse movimento, a Granto Seguros anuncia a ampliação dos programas Granto Partner e Granto Associate, modelos voltados para empresas consultivas, grupos empresariais, escritórios de advocacia e plataformas digitais que atuam com apólices de seguro garantia.

O programa se apoia em pilares reconhecidos no mercado, como alinhamento estratégico, complementaridade, suporte 360° e visão de longo prazo, oferecendo um portfólio completo de produtos e um ambiente operacional que garante autonomia aos parceiros. Entre os diferenciais, destacam-se as plataformas digitais da Granto, que reúnem dashboards inteligentes para análise de desempenho, permitindo monitorar prêmios, apólices, receita e emissões, detalhar oportunidades por origem, valor e estágio, e contar com integração 100% digital, oferecendo uma gestão totalmente orientada por dados.

Com base nessa estrutura, o programa também oferece onboarding personalizado, suporte comercial e técnico, estratégias de marketing colaborativas, SLA dedicado, treinamentos especializados e participação em clubes de benefícios, sendo ideal para empresas que desejam ampliar portfólio sem novos custos e reforçar sua autoridade junto aos clientes. Segundo Felipe Ramos, CEO e fundador da Granto Seguros, a expansão atende à demanda crescente por tecnologia aplicada à jornada corporativa. “Queremos fortalecer empresas que atuam de forma consultiva e precisam de soluções mais ágeis e integradas. O Granto Partner e Associate simplifica processos, torna o atendimento escalável e adiciona eficiência tecnológica”, afirma.

Com a ampliação, a Granto reforça sua posição entre as insurtechs que mais modernizam o setor de garantias. Para os próximos meses, a empresa prevê ampliar o número de parceiros, fortalecer integrações e aumentar o alcance de suas soluções digitais. “Estamos construindo um ecossistema completo para quem atua com grandes operações”, diz Ramos. “Seguiremos investindo em automação, integração e suporte consultivo para garantir crescimento sustentável aos parceiros.”

Sobre a Granto Seguros

A Granto Seguros é uma startup de Uberaba que leva eficiência operacional e proteção, descomplicando a contratação de seguros contratuais e judiciais em todo o Brasil. Com base tecnológica e atendimento humanizado, a insurtech é referência em segurança financeira, sendo especialista em Seguro Garantia.

Foto: Felipe Ramos, CEO e fundador da Granto Seguros