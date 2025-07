MDS Brasil fortalece presença em Minas e Centro-Oeste com a chegada de Leandro Godinho

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, Leandro Godinho assume o cargo de Gerente de Relacionamento de Riscos Corporativos na MDS Brasil, com atuação focada nas regiões de Minas Gerais e Centro-Oeste.

“A chegada do Leandro reforça nosso compromisso em atrair talentos estratégicos para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado aos nossos clientes. Estamos entusiasmados com essa nova etapa, que será essencial para fortalecer relacionamentos e impulsionar o crescimento dos negócios de P&C, especialmente nas regiões de Minas Gerais e Centro-Oeste, onde buscamos ampliar nossa presença com soluções inovadoras e personalizadas”, destaca Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil.

Com passagens por grandes seguradoras como Zurich, Tokio Marine, Berkley, Seguros Sura e Seguros Unimed, Leandro é formado em Ciências Contábeis pela UFMG e possui MBA em Gestão de Vendas / Trade Marketing e Gestão de Pessoas pela ESAMC.

“Minha trajetória no setor de seguros me preparou para contribuir de forma estratégica com a expansão da MDS Brasil. Estou motivado com esse novo ciclo, focado na proximidade com os clientes e na entrega de valor diferenciado ao mercado”, afirma Leandro Godinho.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.