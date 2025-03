MDS Brasil destaca volume de endossos de substituição de veículos em 2024

Pesquisa exclusiva revela que mais de 1.400 endossos foram realizados, evidenciando a importância da flexibilidade no seguro auto – A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Consultoria de Riscos e líder no segmento de Saúde e Benefícios, apresenta resultados de uma pesquisa exclusiva sobre o volume de endosso de substituição de veículos realizados em 2024. O levantamento revela que mais de 1.400 endossos foram concretizados ao longo do ano, destacando a importância da flexibilidade oferecida pelo seguro auto por meio desse mecanismo.

O endosso de substituição de veículos evita a burocracia de cancelar uma apólice e criar outra, proporcionando uma transição tranquila para os segurados. Essa facilidade assegura que o cliente mantenha a proteção durante todo o processo de troca de veículo, evitando qualquer lacuna na cobertura. Realizar o endosso no momento adequado é essencial para manter a eficácia do seguro e prevenir complicações em caso de sinistro.

O mercado de seguro auto também apresenta perspectivas positivas. De acordo com o Índice Neurotech de Demandas por Seguros (INDS), o segmento registrou um aumento de 15,97% em outubro de 2024, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento reforça a relevância do seguro auto e a busca por soluções mais flexíveis e alinhadas às necessidades dos consumidores.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou recentemente dados mensais referentes a dezembro de 2024, revelando que o setor de seguros de danos teve um crescimento de 7,9% em relação a 2023, totalizando R$ 135,78 bilhões. Dentro desse panorama, o seguro auto se destacou, encerrando o ano com uma arrecadação de R$ 57,66 bilhões, o que representa um aumento de 3,2% em comparação ao ano anterior. Esse segmento de seguros de automóveis foi responsável por 42,5% do total arrecadado em prêmios de seguros de danos.

A MDS Brasil segue investindo em inovação e pesquisa para oferecer produtos e serviços que atendam às demandas de um mercado em constante transformação. “Nosso objetivo é simplificar a vida dos segurados, permitindo que eles tenham a melhor experiência possível com seus seguros”, conclui Rogério Lemes, Diretor Executivo de Parcerias & Varejo da MDS Brasil.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.