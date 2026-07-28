MAG Seguros recebe Lojacorr para encontro estratégico e fortalece parceria com foco na capacitação de corretores

Encontro reuniu lideranças das duas empresas em uma agenda de relacionamento, treinamento e planejamento comercial para impulsionar novos negócios no mercado de seguros. A MAG Seguros recebeu representantes da Lojacorr para um encontro estratégico voltado ao fortalecimento da parceria entre as duas empresas. A programação reuniu apresentação institucional, treinamento sobre o portfólio de soluções, planejamento comercial e momentos de networking, promovendo o compartilhamento de conhecimento e o alinhamento de estratégias para ampliar oportunidades de negócios.

A iniciativa reforça o compromisso da MAG com o desenvolvimento dos corretores parceiros, por meio de ações de capacitação e relacionamento que contribuem para a diversificação dos negócios e para o crescimento sustentável do mercado de seguros.

Durante o encontro, os participantes conheceram os diferenciais do portfólio da companhia, estratégias comerciais e oportunidades para ampliar a atuação em seguros de pessoas e benefícios. A agenda também destacou a importância da atuação integrada entre seguradora e assessoria para oferecer soluções cada vez mais completas aos clientes.

Segundo Thais Cardoso, Gerente Comercial de Assessorias e Grupos Especiais da Superintendência São Paulo e Litoral da MAG Seguros, a proximidade com os parceiros é um dos pilares da estratégia da companhia.

“Na MAG, acreditamos que grandes resultados são construídos por meio de relacionamentos sólidos e de confiança. Estar próximo da Lojacorr, compartilhar conhecimento e desenvolver estratégias em conjunto fortalece nossos parceiros e cria um ambiente favorável para a geração de novos negócios. Nosso compromisso é caminhar lado a lado, oferecendo suporte, capacitação e um portfólio que gere valor para toda a rede.”

O Diretor de Mercado da MAG Seguros, Waldemir Fiorio, destacou que iniciativas como essa reforçam o posicionamento da companhia de investir continuamente no desenvolvimento do canal de distribuição.

“Nosso propósito vai além da oferta de produtos. Queremos construir parcerias estratégicas, compartilhar inteligência de mercado e apoiar nossos parceiros para que estejam cada vez mais preparados para atender seus clientes. Acreditamos que o crescimento acontece quando evoluímos juntos.”

Ao longo da programação, também foi apresentada a MAG Expert, iniciativa voltada à formação e especialização de corretores em seguros de pessoas. O programa busca ampliar o conhecimento técnico dos parceiros e incentivar a diversificação dos portfólios das corretoras, fortalecendo sua rentabilidade e consolidando equipes cada vez mais preparadas para atender às demandas do mercado.

Representando a Rede Lojacorr, o CEO Dirceu Tiegs ressaltou a importância da parceria entre as organizações e da construção de uma relação de longo prazo.

“A parceria com a MAG Seguros representa muito mais do que uma relação comercial. Compartilhamos valores, visão de futuro e o compromisso de oferecer aos nossos corretores soluções de excelência. Fortalecer essa conexão significa ampliar oportunidades para toda a nossa rede e entregar ainda mais valor aos nossos clientes.”

Para Alex Martins, Diretor Regional São Paulo da Lojacorr, encontros como esse fortalecem o relacionamento entre as empresas e contribuem para a evolução técnica dos corretores.

“O evento promovido pela MAG para os corretores das unidades do Centro, Zona Leste e Guarulhos reforça uma parceria sólida e de longa data. Momentos como esse fortalecem o relacionamento e permitem que nossos corretores ampliem seus conhecimentos sobre os diferenciais de cada produto, oferecendo soluções cada vez mais personalizadas e contribuindo para uma proteção ainda maior aos segurados.”

Ao promover iniciativas como essa, a MAG Seguros reafirma seu compromisso com o fortalecimento da Rede Lojacorr, investindo em relacionamento, capacitação e desenvolvimento de parcerias que impulsionam resultados sustentáveis para todo o mercado de seguros.

Foto: Claudemir De Moura, ,especialista de Vida Individual da Mag; André Garcia, superintendente Regional SP Interior e Sul da Mag; Thais Cardoso, Gerente Comercial Assessorias e Grupos da Mag; Mario Zucco, gerente de planejamento comercial e Marketing da Lojacorr; Luiz Longobardi, diretor Comercial da Lojacorr; Dirceu Tiegs, CEO da Lojacorr; e Waldemir Fiorio, diretor Comercial Mercado da Mag. Crédito: Divulgação