Troféu Viva a Bahia recebe o CEO do Grupo GC

O setor de seguros se prepara para a segunda edição do Troféu Viva a Bahia, uma iniciativa criada para reconhecer profissionais, empresas e lideranças que contribuem para o desenvolvimento, a inovação e o fortalecimento do setor de seguros no estado. A premiação será realizada no dia 14 de outubro, às 19h, no Hotel Fiesta, em Salvador, como parte da programação da Semana do Seguro.

Um dos destaques da programação será a participação do CEO do Grupo GC, Murilo Riedel, que ministrará uma palestra durante o evento, compartilhando sua visão sobre os desafios, oportunidades e transformações que impactam o mercado segurador.

Com uma trajetória marcada pela liderança e atuação estratégica no setor, o executivo vai contribuir com debates sobre inovação, evolução do mercado e o papel das empresas seguradoras na construção de soluções cada vez mais conectadas às necessidades dos consumidores.

O Troféu Viva a Bahia tem como propósito celebrar profissionais e organizações que são referência em excelência, boas práticas e contribuição para o crescimento do segmento segurador. Nesta segunda edição, a premiação amplia a participação do mercado por meio de uma votação popular, permitindo que consumidores e profissionais do setor indiquem os nomes que mais se destacam em suas respectivas áreas.

A organização vai disponibilizar um link oficial de votação para escolha dos vencedores nas categorias que representam diferentes segmentos da atividade seguradora. A iniciativa busca reconhecer aqueles que atuam diretamente na proteção de pessoas, patrimônios e negócios, fortalecendo a importância do seguro para a sociedade.

Segundo a atual Diretoria do Clube dos Seguradores da Bahia, entidade responsável pela realização da premiação, serão homenageados os destaques do segmento de Seguros Gerais em sete categorias: Seguradora, Corretor de Seguros, Gerente de Vendas, Gestor de Sucursal, Assessoria, Diretor Regional e Personalidade Destaque.

Todos os vencedores serão definidos pelo voto do próprio mercado segurador, reforçando o caráter participativo e democrático da premiação. Para o presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dorea, o Troféu Viva a Bahia representa um importante movimento de reconhecimento profissional e valorização do setor. “A premiação possui a finalidade de reconhecer profissionais e empresas que fazem a diferença no setor de seguros. Mais do que entregar troféus, queremos valorizar trajetórias, incentivar boas práticas e fortalecer a integração do mercado segurador na Bahia. A segunda edição consolida esse compromisso e reforça a importância de quem trabalha diariamente para proteger pessoas, patrimônios e negócios”, concluiu.