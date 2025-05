Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 25,3% no primeiro trimestre de 2025, totalizando R$ 2,4 bilhões

Faturamento atingiu R$ 30 bilhões, o que representa evolução de 7,3% frente ao mesmo período de 2024

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa crescimento de 25,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com evolução do ROAE de 2,6 p.p., para 22,4%. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 30 bilhões, alta de 7,3% frente ao primeiro trimestre de 2024.

A performance das receitas e a redução do índice de sinistralidade em 7,5 p.p. contribuíram para o avanço de 32,7% do resultado das operações de seguros, que alcançou R$ 5,3 bilhões, dos quais 63% correspondem ao resultado industrial.

As Provisões Técnicas cresceram 11,2%, superando R$ 414 bilhões, e os Ativos Financeiros, 10,3%, para cerca de R$ 433 bilhões. O Grupo Segurador retornou à sociedade na forma de indenizações e benefícios R$ 13,8 bilhões, evolução de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2024.

No trimestre, a companhia manteve o foco na eficiência, melhoria de processos e gestão de despesas em todas as linhas de negócios. As entregas de novos serviços e jornadas contribuíram para incrementar o faturamento dos produtos comercializados nos canais digitais. Com o apoio dos corretores de seguros, foram gerados mais de 2,2 milhões de leads, impulsionando o aumento do faturamento.

No segmento de seguro de pessoas, a Bradesco Vida e Previdência lançou o Seguro Despesas Essenciais, que garante o pagamento de gastos básicos como contas de água, telefone, luz e internet nos casos de perda de renda, invalidez total ou morte, entre outros benefícios. Outra novidade foi o lançamento do seguro Empresarial Flexível Resgatável, complementando a grade de produtos para pequenas e médias empresas (PME). Além disso, a empresa ampliou as coberturas e assistências do seu Seguro Viagem.

Já a Bradesco Saúde ampliou sua base de corretores parceiros nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com a realização de mais uma edição do programa “Meu Primeiro SPG”, que visa ampliar a comercialização de planos para PME.

Em Seguro Auto, a Bradesco Auto/RE iniciou mais uma edição do Bradesco Seguros Reconhece, programa pioneiro no mercado de seguros que certifica oficinas automotivas de sua rede referenciada pelos serviços e atendimentos prestados ao longo do ano. Outro destaque foi o lançamento de uma cobertura para reparar pequenos danos causados por buracos nas vias ou colisões em meios-fios e calçadas, proporcionando mais tranquilidade para os motoristas.

A Atlântica D’Or, parceria entre a Atlântica Hospitais e a Rede D’Or, assumiu oficialmente a gestão do Hospital São Luiz Campinas. Maior unidade privada de saúde do interior paulista, devendo chegar a 325 leitos quando estiver em plena capacidade, o hospital é o primeiro da Atlântica D’Or em São Paulo fora da região metropolitana da capital.

Além dele, integram a parceria o São Luiz Guarulhos e o São Luiz Alphaville, ambos na Grande São Paulo, e o Macaé D’Or, no Estado do Rio de Janeiro, inaugurados no último trimestre de 2024. A expansão continuará com novas unidades em Ribeirão Preto e Taubaté.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.