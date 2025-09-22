Korsa Riscos e Seguros mira expansão em São Paulo e Santa Catarina

Corretora quer ampliar presença estratégica na região visando aumento de 20% no faturamento ainda em 2025 – A Korsa Riscos e Seguros, uma das maiores corretoras de seguros independentes do país, vai expandir sua força comercial para os estados de São Paulo e Santa Catarina. A iniciativa busca reforçar a atuação da empresa em duas praças relevantes do segmento de seguros no país, além de mirar um aumento de até 20% em seu faturamento até o final de 2025.

A decisão faz parte de um plano estratégico mais amplo, focado na ampliação da base de clientes e no fortalecimento da marca em pólos econômicos de alto potencial. Dados do Boletim Susep, com informações consolidadas do setor supervisionado até junho de 2025, atestam que, só no primeiro semestre do ano, o mercado de seguros no país arrecadou mais de R$ 206 bilhões. São Paulo e Santa Catarina estão entre os seis estados do Brasil que mais resgatam prêmios, estatística que animaram as previsões da Korsa.

Chegada à novas praças

A investida da Korsa em São Paulo e Santa Catarina começou em março de 2025, quando a empresa contratou George Miguel, profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado de transportes, para atuar como executivo de vendas baseado em Tubarão (SC), mas atendendo clientes em todo o território catarinense. Em setembro, a engenheira Gabrielle Fonseca assumiu o cargo de Executiva de Vendas para atuar em São Paulo. Com passagens por corretoras de seguros internacionais, têm bastante vivência no setor de gestão de riscos corporativos e operacionais. Por fim, Ricardo Brakarz, executivo com sólida experiência no setor de revenda de combustíveis e programas de afinidades, tendo atuado por 22 anos na Ipiranga, iniciou seu trabalho como Diretor Comercial do Clube Mercosul (empresa Grupo Korsa). Hoje é o Diretor Comercial de todo o Grupo.

“São Paulo e Santa Catarina representam mercados estratégicos para o setor de seguros e para o nosso modelo de negócios. Essa expansão comercial é essencial para estarmos ainda mais próximos de nossos clientes, oferecendo soluções sob medida, com agilidade e excelência. Temos uma meta ousada de crescimento e estamos estruturando nossa operação para alcançá-la com solidez”, afirma James Theodoro, presidente da Korsa Riscos e Seguros.

Linhas de negócios

Presente em quatro linhas de negócios — seguros corporativos, gerenciamento de risco, gestão de programas de benefícios e serviços logísticos —, a Korsa combina profundo conhecimento do mercado brasileiro com expertise internacional em soluções personalizadas para o setor de transporte de cargas e armazenagem. Com mais de três décadas de atuação no mercado, a corretora tem se destacado por oferecer soluções inovadoras, sustentadas por tecnologia, atendimento consultivo e uma abordagem orientada à mitigação de riscos em segmentos críticos da economia.

Além disso, também faz parte do Grupo Korsa o Clube Mercosul, plataforma digital voltada à ampliação do acesso à saúde, proteção e bem-estar de motoristas de carga e suas famílias. Oferece consultas médicas online 24h, atendimento primário, apoio emocional, exames e consultas presenciais, internação hospitalar, doenças graves, descontos em medicamentos, seguros, assistência funerária, clube de vantagens e para o motoristas de carga, serviços especiais, incluindo oferta de fretes.

A expansão para as praças de São Paulo e Santa Catarina reforça o compromisso da Korsa com o desenvolvimento de parcerias estratégicas e de longo prazo com empresas de diversos portes e setores.

Sobre a Korsa Riscos e Seguros:

Uma das maiores corretoras de seguros independente do país e que atua em 04 linhas de negócios: seguros corporativos, gerenciamento de risco, gestão de programas de benefícios e serviços logísticos. Tem mais de 31 anos de mercado, com Matriz no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo e Paraná, além de presença em 120 países, aliando conhecimento do mercado brasileiro e expertise internacional em soluções customizadas de seguros e gerenciamento de riscos para o setor de transporte de cargas e armazenagem.