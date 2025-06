Junto Seguros inaugura novo escritório em São Paulo e reforça sinergia com corretores e parceiros

Próximo à Berrini, o local traz mais espaços interativos e oportunidades para treinamentos sobre o mercado de seguros – Instalada a poucos metros dos principais eixos corporativos paulistanos, na Marginal Pinheiros, próximo à avenida Luiz Carlos Berrini (zona sul), a nova sede paulista da Junto Seguros abriu suas portas. Mais amplo e confortável, o novo endereço sela um movimento de expansão da Junto Seguros na cidade com a maior economia do Brasil, responsável por 9,2% do PIB nacional (IBGE/2021). A capital concentra boa parte da emissão de apólices da companhia, que mira proximidade operacional com corretores, assessorias e clientes empresariais.

O projeto arquitetônico do novo escritório adota a mesma linguagem visual utilizada no escritório de Curitiba (PR), sede da seguradora no país. “Nossos colaboradores e parceiros contam com um ambiente que promove a integração, fortalecendo o trabalho em equipe e inspirando novos projetos”, afirma Luiz Verri, diretor Comercial da Junto Seguros. “São Paulo responde por parcela relevante da nossa produção. Mudamos para ficar mais perto dos clientes, em um local confortável, com salas de reunião e espaços mais interativos”.

A estrutura foi concebida para atuar também como hub de capacitação. “O mercado de garantia e fiança passa por atualizações frequentes. Este ambiente amplo foi pensado para bate-papos e treinamentos que mantenham corretores informados sobre novidades da companhia”, acrescenta Verri.

Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, destaca a preocupação da empresa com o bem-estar e a saúde mental: “esse novo espaço reforça nosso compromisso em proporcionar as melhores condições de trabalho para nossas pessoas colaboradoras. Bem-estar e saúde mental, definitivamente, são levados a sério em nossa empresa”. O executivo também reforça o foco em resultados e a meta de ampliar a pulverização do produto: “acreditamos, genuinamente, que podemos alcançar grandes resultados sem tirar o foco na qualidade de vida de nossas pessoas colaboradoras. Estamos investimos para expandir e popularizar o seguro-garantia. Oferecemos treinamentos, bem como disponibilizamos ferramentas tecnológicas a corretores já ativos em nossa carteira, e para aqueles que querem iniciar sua atuação nesse mercado”.

A abertura ocorre num momento de resultados sólidos. Em 2024, a seguradora liderou o segmento de seguro-garantia, com prêmio direto de R$ 801,1 milhões. Em sua história, a Junto Seguros emitiu mais de 1,8 milhão de apólices. O desempenho, aliado a reconhecimentos em inovação e clima organizacional, sustenta planos de expansão física e digital.

“Semelhante ao que fizemos em Curitiba, escolhemos um prédio com certificação ambiental LEED Gold, reforçando nosso foco, também, em sustentabilidade. Trata-se de um espaço acolhedor e inspirador”, detalha Melo.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Em 2025, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em seguro garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

Recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work®. Atualmente, integra a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 4ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2024.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,8 milhão de apólices emitidas. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.

Acompanhe as redes sociais:

https://www.linkedin.com/company/juntoseguros/

https://www.instagram.com/juntosegurosbr/