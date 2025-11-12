Junto Seguros fortalece atuação em Minas Gerais com expansão em Fiança Locatícia

Produto se consolida como solução estratégica para o setor logístico e impulsiona a presença da seguradora no Estado – A Junto Seguros reforça sua presença em Minas Gerais com resultados expressivos no segmento de Fiança Locatícia. No comparativo entre 2025 e 2024, o volume de prêmios no Estado cresceu mais de 120%, impulsionado principalmente pelo avanço de mais de 200% no Fiança Locatícia, modalidade que vem ganhando relevância principalmente entre empresas do setor logístico, especialmente em galpões e centros de distribuição.

A expansão reflete o movimento de democratizar o acesso a garantias locatícias para empresas de diferentes portes. Com análise digital e emissão automatizada, o Locatícia Junto oferece segurança jurídica e eficiência operacional, ampliando as possibilidades de locação comercial com rapidez e confiabilidade.

O desempenho acompanha a tendência nacional. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o mercado de Seguro Fiança Locatícia movimentou R$ 1,3 bilhão em prêmios emitidos entre janeiro e agosto de 2025, um valor 14% acima comparado ao mesmo período em 2024, que havia fechado em R$ 1,1 bilhão. O crescimento reforça o papel do produto como um dos mais dinâmicos do setor e sua relevância crescente na cadeia imobiliária e corporativa do país.

Em Minas Gerais, a Junto Seguros fortalece parcerias com corretores e imobiliárias, investindo em treinamentos, relacionamento técnico e expansão comercial. A estratégia também abrange setores como varejo, construção civil e infraestrutura, que demandam soluções rápidas e personalizadas.

“Minas Gerais se destaca pela forte presença do setor logístico e pelo crescimento de empreendimentos corporativos. Nosso objetivo é garantir que o mercado conte com soluções ágeis, seguras e compatíveis com a realidade regional. A tecnologia tem sido uma aliada essencial neste processo, aproximando corretores e clientes em uma jornada mais simples e eficiente”, afirma Jorge Câmara, Head de Fiança Locatícia da Junto Seguros.

A seguradora também avança em nichos específicos, como contratos Built to Suit e Sales and Leaseback, que exigem análise técnica aprofundada e cobertura sob medida. A especialização nesses modelos reforça o posicionamento da Junto Seguros como parceira estratégica para empresas que buscam escalabilidade com segurança jurídica e previsibilidade financeira.

Com mais de 30 anos de atuação, a Junto Seguros reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, unindo tecnologia e proximidade com o mercado. Para os próximos meses, a expectativa é intensificar o relacionamento com os corretores cadastrados e ampliar parcerias com milhares de imobiliárias em operação no país. “Nós acreditamos na capacidade de expansão do Fiança Locatícia para empresas e estamos preparados para atender essa demanda. Queremos ser parceiros de longo prazo dos corretores e dos empreendedores que movimentam o setor imobiliário brasileiro”, conclui o executivo.

Com mais de 30 anos de experiência, a Junto Seguros se consolida como referência em soluções de garantia para empresas de diversos tamanhos e segmentos. Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Companhia já atendeu mais de 80 mil empresas e acumula mais de 1,8 milhão de apólices emitidas no período.

Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital de Seguro Garantia, a Junto Seguros é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência. Aliando sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work® e integra o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 3ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2025.

Neste ano, a empresa celebra 30 anos de atuação em Seguro Garantia, reforçando o seu comprometimento contínuo de transformação e crescimento de diferentes setores empresariais, garantindo negócios que movem o país.

