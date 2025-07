Instituto de Longevidade MAG lança Amparo Jurídico especializado no público 50+ em seu portfólio

Em parceria com escritório Jairo Cândido Advogados Associados, o benefício inclui atendimento relacionado a direito civil e direito do consumidor – O Instituto de Longevidade MAG, entidade com 9 anos de atuação em assuntos voltados ao envelhecimento e planejamento financeiro, firma parceria com o escritório Jairo Cândido Advogados Associados para levar assistência especializada a pessoas idosas no âmbito jurídico, cobrindo situações como casamento, divórcio, união estável, Lei Maria da Penha e violações do direito do consumidor, entre outras. Os serviços estão disponíveis aos associados do Instituto de Longevidade.

“Com o avançar da idade, muitos longevos acabam enfrentando situações delicadas, principalmente no âmbito jurídico. O objetivo desta nova solução é acolher e oferecer direcionamento para momentos de vulnerabilidade, os orientando para resolução de conflitos. Desta forma, levamos ao idoso mais cuidado e autonomia para essa fase da vida”, comenta Antonio Leitão, especialista em Gerontologia e gerente do Instituto de Longevidade MAG.

O benefício atende aos associados nos campos de direito civil e direito do consumidor. O atendimento inicial é realizado por telefone, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30, podendo ser acionado quantas vezes for necessário, sem que isso gere custos a mais.

Os benefícios para associados do Instituto de Longevidade MAG têm por objetivo tornar o envelhecimento uma experiência segura e ativa para os longevos. Os beneficiários da associação possuem acesso aos conteúdos do portal, guias e informativos, além de obterem Seguro de Vida da MAG Seguros, SAF individual, Clínica Online 24h, Assistência Residencial, descontos em medicamentos. A associação oferece ainda mais de 200 Cursos de Requalificação e de Educação financeira aos usuários, que vão desde idiomas e Pacote Office a planejamento a longo prazo da própria independência financeira, entre outros. Com valores que variam de R$31 a R$135, a idade mínima para ingresso ao programa é de 50anos, entretanto aposentados e pensionistas podem se associar a partir dos 18 anos.

Para saber mais sobre o programa, acesse o site:

https://programavivermais.org/?utm_source=instituto&utm_medium=blog&utm_campaign=07-2023_lp-vivermais&utm_content=botao-tele-saude&utm_term&_gl=1%2Aye42vz%2A_gcl_au%2AMjM3MzQ3NDYxLjE3NDg0MzgwNzQuOTAxNDA5OTQwLjE3NTA4MDU1MjIuMTc1MDgwNTUyOQ..%2A_ga%2AMTIxODI0NjQ3MC4xNzQ4NDM4MDc0%2A_ga_2NN84YMNMV%2AczE3NTI1NDQwMjIkbzI0JGcxJHQxNzUyNTQ0MDY2JGoxNiRsMCRoMA

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG é uma associação sem fins lucrativos de representação de pessoas idosas e aposentados idealizada pela MAG Seguros, cuja missão é discutir os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de vida no Brasil, assim como auxiliar o cidadão brasileiro a garantir Longevidade Financeira em todas as fases da vida. Para atingir tais objetivos, o Instituto cria projetos, ações, eventos, além de produzir conteúdos e oferecer serviços que auxiliam as pessoas a viverem mais e melhor. Desde sua criação o Instituto alcançou grandes números, além de ser amplamente conhecido pela autoria do IDL (O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade).