Inauguração do Allianz Lounge marca o início de novo modelo de relacionamento com corretores

Espaço exclusivo, localizado na sede da companhia, foi projetado para fortalecer parcerias e ampliar conexões estratégicas – Em um movimento pioneiro e inovador, que busca estreitar e aperfeiçoar o relacionamento com os corretores, a Allianz Seguros lançou o Allianz Lounge, um local exclusivo para parceiros dos segmentos Private, Diamante e Rubi de todo o Brasil. Localizado na sede da companhia em São Paulo, em Pinheiros, o espaço foi desenhado para proporcionar um ambiente propício a encontros estratégicos, trocas e conexões.

O evento de inauguração contou com a presença de Eduard Folch, presidente da seguradora; Nelson Veiga, diretor executivo Comercial; Fábio Morita, diretor executivo de Auto, Massificados e Vida; Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos;diretores regionais e corretores de diversas regiões do país.

De acordo com o presidente, essa ação surge a partir da intenção de aprimorar o modelo de relacionamento da companhia com os profissionais. “O Allianz Lounge está totalmente alinhado à nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento, que tem como foco a proximidade com os parceiros de negócios. Escutamos ativamente os corretores e sentimos que era importante termos um espaço para estarmos mais conectados no dia a dia. Ao idealizar um local dedicado ao intercâmbio de conhecimento e à valorização do corretor como protagonista, materializamos os pilares de confiança e parceria de longo prazo que tanto incentivamos”, ressalta.

Para Nelson, o lounge deve se consolidar como um importante ponto de conexão, promovendo o diálogo, a troca de experiências e a ampliação de relações comerciais. “Acreditamos que parcerias sólidas são a base para resultados consistentes. Esse novo espaço representa a nossa intenção de estar cada vez mais próximo da nossa rede de corretores. Ele foi desenvolvido especialmente para os nossos parceiros, para que eles possam aproveitar toda a estrutura da Allianz e contar com o nosso apoio em tudo o que precisarem.”

Boris Ber, diretor da Asteca Corretora de Seguros, parabenizou a iniciativa e disse que o lounge é um espaço emblemático. “É muito bom termos um local específico para corretores, onde podemos estar próximos da Allianz. Irei usar muito esse ambiente e tenho certeza de que outros profissionais também.” Ana Cláudia Assis, da Indústria do Seguro, no Rio de Janeiro, complementa que “saber que há uma área para trabalhar em São Paulo traz uma sensação de acolhimento. Esse é o diferencial de atuar com uma companhia que pensa no profissional de forma ampla e faz suas ações com carinho e dedicação.”

Com capacidade para até 40 pessoas, o lounge possui salas de reunião e estações de trabalho para uso profissional dos corretores, além de infraestrutura tecnológica e recursos audiovisuais, permitindo reuniões, atendimentos e encontros de relacionamento em um ambiente moderno e funcional. Ele seguirá o horário comercial regular da companhia e as diretrizes de funcionamento do prédio. A Allianz também mantém áreas para corretores em suas filiais regionais, incluindo modelos de coworking fixo ou rotativo, que cumprem o papel de proximidade e apoio à rede, respeitando as características e dinâmicas de cada local.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, 45 assessorias e mais de 36 mil corretores de seguros.



Com foco em desenvolvimento sustentável e ações de longo prazo, desde 1995 um grupo de colaboradores criou a ABA — Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (Zona Leste de São Paulo), por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

Foto: Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil, durante o evento de inauguração do Allianz Lounge. Crédito: Julia Sipereck