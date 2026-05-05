CCS-RJ recebe a Uniodonto Metropolitana em seu “Café com Sinergia”

O evento será exclusivo para sócios – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) recebe na próxima edição do seu “Café com Sinergia”, a Uniodonto Metropolitana, uma das líderes do segmento de planos odontológicos, administrada por dentistas em uma sociedade cooperativa. O evento que acontece na tarde do dia 6 de maio, na sede do Clube, no Centro do Rio, será exclusivo para sócios.

Na ocasião, o CEO da Uniodonto Metropolitana, Dr. Flávio Araújo de Assis, apresentará um plano odontológico desenvolvido especialmente para as necessidades dos sócios do CCS-RJ, com soluções pensadas para o seu bem-estar.

“O Clube está sempre buscando iniciativas que tragam benefícios reais para os nossos sócios. Esse é um cuidado constante que temos ao oferecer soluções que façam sentido para o dia a dia deles e mostrem, na prática, o quanto eles são prioridade para o CCS-RJ”, afirma a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do WhatsApp (21) 98181-2912

Serviço:

Evento: Café com Sinergia – Uniodonto Metropolitana

Data: 6 de maio de 2026

Horário: 15h

Local: Rua da Quitanda, 159 – 11° andar -Centro – Rio (sede do Clube)

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/