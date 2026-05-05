São Paulo institui Semana do Seguro no calendário oficial após articulação do Sincor-SP

A cidade de São Paulo passa a contar oficialmente com a Semana do Seguro em seu calendário anual de eventos. A medida foi sancionada por meio da Lei nº 18.443, de 22 de abril de 2026, e representa um avanço importante no reconhecimento do papel do mercado de seguros na sociedade. A iniciativa é resultado de uma articulação conduzida pelo Sincor-SP junto à vereadora Cris Monteiro, autora do projeto.

A nova legislação estabelece que a Semana do Seguro será comemorada anualmente na semana do dia 12 de outubro, data em que também se celebra o Dia do Corretor de Seguros. A escolha reforça o protagonismo desses profissionais, responsáveis por levar proteção financeira a pessoas, famílias e empresas, além de contribuírem diretamente para a estabilidade econômica e social.

A criação da data tem origem em uma proposta estruturada pelo Sincor-SP, que apresentou à vereadora um conjunto de argumentos técnicos e institucionais destacando a relevância do setor. O material enfatiza que o seguro desempenha um papel essencial na mitigação de riscos, na continuidade dos negócios e na redução de impactos sociais em situações adversas, além de seu potencial de ampliar o diálogo entre sociedade, poder público e os diversos agentes do mercado de seguros.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a oficialização da Semana do Seguro marca um avanço relevante na valorização do setor. “A criação da Semana do Seguro no calendário oficial de São Paulo é um reconhecimento legítimo de uma atividade que protege pessoas, patrimônios e negócios todos os dias. É também um passo importante para aproximar ainda mais a sociedade do mercado de seguros”, afirma.

Segundo o dirigente, o movimento vai além do simbolismo institucional e abre espaço para uma agenda concreta de ações. “Nosso objetivo agora é transformar essa data em um grande movimento de conscientização. Queremos envolver todo o mercado de seguros para levar informação, educação e mostrar, na prática, o valor do seguro na vida das pessoas”, destaca Boris Ber.

Além do reconhecimento institucional, a expectativa agora é transformar a data em um movimento ativo de conscientização. O Sincor-SP já articula o envolvimento de entidades representativas, seguradoras, corretoras e demais players do mercado de seguros para a construção de uma agenda conjunta de ações durante o período.

A proposta é que a Semana do Seguro reúna iniciativas como palestras educativas, campanhas de comunicação, eventos técnicos e atividades voltadas à sociedade, ampliando o alcance de programas que já vêm sendo desenvolvidos pela entidade, como ações de educação em seguros para jovens, empresários e universitários, além de campanhas de conscientização sobre prevenção e segurança.

Com a inclusão no calendário oficial, São Paulo se junta a outras capitais brasileiras que já reconhecem a importância do setor por meio de iniciativas semelhantes, fortalecendo o posicionamento da cidade como um polo de desenvolvimento, inovação e geração de negócios também no mercado de seguros.

A expectativa do Sincor-SP é que, a partir de 2026, a Semana do Seguro se consolide como um marco anual para o setor, ampliando a visibilidade da atividade e reforçando a importância da cultura da proteção na vida dos brasileiros. (Fonte: Sincor-SP)