Grupo Bradesco Seguros abre Quinzena do Seguro 2026 com ofertas em produtos para famílias, empresas e agro

Entre os destaques da campanha estão descontos, parcelamento facilitado e vantagens em programas de fidelidade para diferentes linhas de seguros – O Grupo Bradesco Seguros inicia a 8ª edição da Quinzena do Seguro reunindo, até 18 de maio, um conjunto de ofertas em diferentes linhas, com descontos, facilidades de pagamento e vantagens atreladas a programas de fidelidade, como Livelo.

Voltada a pessoas físicas e jurídicas, a campanha concentra condições especiais em produtos como Auto, Residencial, Vida, Previdência, Saúde, Dental, Viagem, Capitalização e seguros voltados a empresas e agronegócio.

“A Quinzena do Seguro é um momento estratégico para oferecer condições que facilitem a contratação de diversos produtos. Ao concentrar vantagens e simplificar o acesso às soluções, conseguimos apoiar o Corretor e ampliar a adesão em diferentes perfis de cliente”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Todas as ofertas e os regulamentos podem ser conferidos em: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/quinzena-do-seguro.

Edição do ano passado traz resultados consistentes

Os resultados da edição anterior reforçam o papel da Quinzena como alavanca comercial. Em 2025, a campanha impulsionou a venda de produtos em diferentes linhas, com destaque para Seguro Auto, Dental, Viagem e Previdência com variações superiores a 20%.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.