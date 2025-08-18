Grupo Évora lança Évora Maxx em meio à alta procura por segurança e estética veicular

A nova marca, especializada em películas, PPF e estética premium para carros, barcos e aviões, anuncia expansão no estado de São Paulo – A sensação de insegurança nas ruas de São Paulo tem impulsionado os motoristas a buscar alternativas para reforçar a proteção de seus veículos. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que foram registrados 28.524 ocorrências de roubos e furtos de automóveis de passeio na Região Metropolitana de São Paulo entre janeiro e maio de 2025. O aumento de ocorrências em centros comerciais e a incidência de depredações deixam claro que a preocupação é real.

Nesse contexto, o Grupo Évora, com mais de 30 anos de atuação no segmento automotivo, lança Évora Maxx, uma marca voltada à proteção e estética veicular de alta performance. Especializada em películas automotivas, PPF (Paint Protection Film) e estética premium, a nova operação já chega ao mercado com presença em 41 concessionárias parceiras no estado de São Paulo e visa atingir 100 lojas até o primeiro trimestre de 2026, com capacidade para atender cerca de 1.500 veículos por mês.

“Esse é um mercado extremamente promissor para nós. O Grupo Évora sempre teve capilaridade no setor automotivo e, com a Évora Maxx, estamos prontos para oferecer um portfólio ainda mais completo, alinhado às novas demandas dos clientes, que buscam tanto segurança quanto valorização estética para seus veículos”, afirma Lineu Pires, diretor executivo da nova marca.

Paralelamente à busca por proteção veicular, o mercado de estética automotiva também ganhou impulso acelerado. Estudos da consultoria Future Market Insights indicam que o mercado global do setor movimentou US$ 52 bilhões em 2023, com projeção de alcançar US$ 88 bilhões em poucos anos, mantendo crescimento médio anual acima de 5%. No Brasil, esse movimento se traduz em valorização direta dos veículos: as vendas de carros usados cresceram 15% no fim de 2024, e serviços de estética passaram a ser decisivos para aumentar o valor de revenda, o que pode elevar o preço final do carro em até 20%.

A marca inicia sua parceria com a montadora BYD com uma ação especial: no dia 23 de agosto acontece o Mega Electric Day e os veículos BYD Dolphin Mini, BYD Song Pro e BYD Song Plus, linha 2026, vendidos nas concessionárias participantes de SP, serão entregues com película antivandalismo instalada.

Loja conceito

A marca inaugura em setembro, no bairro de Moema, sua loja conceito, que funcionará exclusivamente por agendamento, oferecendo uma experiência personalizada e sofisticada aos clientes.

“A loja conceito de Moema reflete exatamente como queremos atender nossos clientes: com exclusividade, tecnologia e atenção a cada detalhe, o que garante que cada veículo receba o cuidado e a proteção que merece”, ressalta Lineu.

Com a chegada da Évora Maxx, o Grupo Évora amplia seu ecossistema de soluções automotivas e oferece serviços que combinam proteção, estética e tecnologia de ponta.

Sobre a Évora Maxx

A Évora Maxx nasceu para elevar o padrão de proteção e estética veicular no Brasil. Integrante do Grupo Évora, referência há mais de 30 anos em soluções para automóveis, a empresa faz parte de um ecossistema completo de cuidado com veículos, abrangendo também aviões e barcos, e suas mobílias. Especializada em películas automotivas, PPF (Paint Protection Film) e serviços de estética premium, a Évora Maxx combina tecnologia, sofisticação e excelência no atendimento para oferecer soluções sob medida, com foco em durabilidade, acabamento e inovação. Seus serviços podem ser encontrados nas principais concessionárias do país, além da loja conceito no bairro de Moema (São Paulo), que foi projetada em cada detalhe para proporcionar uma experiência exclusiva aos clientes.