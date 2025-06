Grupo A12+ foca na Expansão e divulga balanço das atividades em suas unidades de negócios

O Grupo A12+ celebra os avanços de 2024 com um balanço positivo de suas principais iniciativas. A Universidade de Negócios e Seguros, A12+ Corporate e o programa A12+ Partners consolidaram-se como pilares estratégicos, demonstrando resultados expressivos e reforçando o compromisso do grupo com a capacitação, inovação e o fortalecimento de parcerias e o desenvolvimento do setor.

Lançada em março de 2024, a Universidade Nacional de Seguros (UNS), em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), se consolidou como uma referência em capacitação. A iniciativa já formou mais de 500 alunos em 24 turmas, totalizando 72 horas de aula com foco no desenvolvimento de capacidades organizacionais, gestão e estratégia.

Os indicadores reforçam o sucesso da iniciativa:: Adesão ao curso: 84% (UNS) x 87% (ENS – referência de mercado); Satisfação dos alunos: 3,66 (UNS) x 3,5 (ENS); Aprovação/Conclusão: 75% (UNS) x 85% (ENS)

“Os números refletem o compromisso do Grupo A12+ em elevar o nível de conhecimento e profissionalismo no mercado de seguros. Estamos estruturando a segunda edição da universidade, focando ainda mais no desenvolvimento profissional e empresarial, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025″, afirma Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+.

A A12+ Corporate apresentou crescimento de mais de 120% no volume de demandas em 2024, impactando diretamente no aumento de cerca de 50% dos prêmios apresentados em seguros corporativos. Esse resultado é fruto de estratégias alinhadas entre a diretoria e o Conselho do Grupo A12+, promovendo novas oportunidades de negócios para corretoras sócias e parceiras do Programa A12+ Partners. A vertical de negócios se tornou um pilar fundamental para a colocação de riscos complexos no mercado segurador e ressegurador, impulsionando os resultados de todo o grupo”, destaca Carlos Hermida, diretor de riscos corporativos.

O programa A12+ Partners consolidou-se como plataforma estratégica para corretores que compartilham do propósito do Grupo A12+ de ir muito além do seguro. O modelo proporciona acesso a tecnologias, treinamentos, suporte comercial e expansão de portfólio. “Com o fortalecimento das parcerias, os corretores passaram a oferecer soluções mais completas aos clientes e aumentaram significativamente suas taxas de conversão”, destaca Evaldo de Paula, diretor de expansão do Grupo A12+.

Com uma atuação baseada na inovação, no desenvolvimento profissional e na valorização das parcerias, o Grupo A12+ reforça seu papel como agente de transformação no mercado segurador. Os resultados de 2024 refletem uma cultura orientada para a excelência e o crescimento sustentável do seu ecossistema de corretores parceiros e colaboradores.

Foto: Diretoria do Grupo