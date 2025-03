Gente Seguradora atinge lucro recorde em 2024 e reforça solidez financeira

Companhia registra crescimento de 13% no resultado líquido, impulsionado por gestão eficiente e expansão de prêmios. A Gente Seguradora divulgou seu balanço financeiro, referente ao exercício de 2024, com o maior lucro líquido de sua história de 53 anos, comemorados neste mês de março. Apesar de muitos desafios impostos pelas severas enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul no ano passado, onde está a matriz da companhia, a seguradora fechou 2024 com o seu maior lucro líquido, de R$ 28,2 milhões, aumento de 13% em relação a 2023.

“O ano de 2024 foi excepcional para a Gente Seguradora que conseguiu entregar o seu melhor resultado. Independentemente do evento devastador, com alagamentos em uma região tão importante do Brasil, o Rio Grande do Sul, a performance da seguradora foi espetacular”, afirma o vice-presidente da Gente Seguradora, Marcelo Wais.

O volume de prêmios ganhos teve aumento de 10%, atingindo R$ 306,7 milhões em 2024, impulsionado pelo crescimento de 14% na carteira de seguros de danos. O índice combinado (ICA) foi reduzido para 86% em 2024, se comparado ao ano anterior, quando registrou 88%, indicando eficiência na gestão de sinistros e despesas.

A sinistralidade, indicador que mede a relação entre os custos de sinistros e os prêmios de uma seguradora, caiu 5% em 2024, fechando em 61%. O percentual é reflexo de melhorias na precificação dos produtos e um controle mais rigoroso sobre riscos. Os dados da demonstração financeira, referente ao exercício de 2024, foram publicados ao público em 26 de fevereiro passado.

Importante ressaltar que, ao longo de 2024, a Gente Seguradora precisou acelerar processos de indenização no Rio Grande do Sul e reforçar o atendimento emergencial. A resposta rápida garantiu suporte ágil aos segurados e corretores. “Aumentou o aprimoramento da subscrição, da regulação dos sinistros e da eficiência na gestão da companhia”, explica o vice-presidente.

A companhia reafirmou sua solidez financeira ano passado, atingindo suficiência de 120% dos ativos garantidores exigidos pela regulação, aplicados em uma carteira de investimentos conservadora, com 76% dos ativos alocados em títulos públicos do Tesouro Direto.

A seguradora também manteve sua estratégia de diversificação e parcerias no resseguro, contando com operações junto ao IRB Brasil, Austral Re e Swiss Re. Além disso, avançou na adoção de iniciativas sustentáveis, dentro do conjunto de padrões ESG (Environmental, Social and Governance), integrando aspectos socioambientais à sua gestão de riscos.

Em 2024, a Gente Seguradora ainda elevou os investimentos em inteligência artificial e plataformas digitais, modernizando processos e melhorando a experiência de clientes e corretores.

Para 2025, ano em que a companhia comemora 53 anos, o objetivo é continuar investindoem novas tecnologias, gestão de riscos e compliance, sempre com foco na eficiência operacional e na segurança financeira de seus segurados e acionistas.

Foto: Marcelo Wais, vice-presidente da Gente Seguradora