Fluxo Seguros inaugura estande no Shopping Bay Market, em Niterói

A partir desta sexta-feira, dia 8 de agosto, a Fluxo Seguros passa a atender o público em um novo stand no Shopping Bay Market, um ponto estratégico na saída das barcas em Niterói. A chegada da empresa ao local reforça seu propósito de tornar os serviços de seguro mais acessíveis para a população.

No novo espaço, os clientes poderão fazer a cotação de diversos serviços. Estão disponíveis planos de saúde com acesso aos melhores hospitais da região, como o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), Hospital Icaraí e Niterói D’Or. Além disso, o estande oferece a contratação de seguros para celular, carro, moto, bicicleta e residência, representando as maiores seguradoras e operadoras do país.

Fabio Souza, CEO da Fluxo, afirma que a corretora foca na proximidade com os segurados, em um ponto estratégico, no centro. “A empresa destaca seu atendimento ágil, humanizado e especializado. A inauguração também será marcada por um dia especial de gravações, fotos e vídeos na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, a partir das 8h, para celebrar a novidade”.

O início da jornada no Shopping Bay Market é apenas o começo da expansão da Fluxo Seguros, que planeja abrir novas lojas e estandes em outras regiões do Rio de Janeiro. Em breve, a corretora atuará com o planejamento de ampliar a comercialização de seguros no estado.

