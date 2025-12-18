Festas e Férias sem preocupações: Alper Seguros alerta para a importância dos seguros essenciais

Seguro Residencial, Viagem e de Dispositivos Móveis oferecem a proteção necessária contra imprevistos comuns nos meses de dezembro e janeiro – Com a chegada das festas de fim de ano e o período de férias, a rotina dos brasileiros muda, e a busca por descanso e celebração cresce. No entanto, o aumento no número de viagens e a ausência prolongada das famílias em suas residências elevam os riscos de imprevistos, desde roubos e furtos até danos causados por fortes chuvas de verão. Para garantir que a única preocupação do consumidor seja aproveitar, executivos da Alper Seguros, uma das maiores corretoras do país, destacam a importância do planejamento e da contratação de seguros estratégicos como Residencial, Viagem e de Dispositivos Móveis. Confira!

Seguro Residencial: tranquilidade para a casa vazia

Um dos principais riscos do período de férias é o aumento da vulnerabilidade das residências que ficam vazias por longos períodos. O fato é que a ausência de pessoas facilita a ação de criminosos. “Depois que os ladrões invadem a casa, apenas o seguro é capaz de cobrir prejuízos causados por arrombamentos ou eventos físicos ao imóvel. Nem apartamentos ficam isentos destes riscos, afinal há quadrilhas especializadas na invasão de condomínios”, destaca Alexandre Bonifacio Boccia, SVP Seguros Individuais e Massificados da Alper Seguros.

As coberturas de roubo e furto são essenciais neste contexto, protegendo o patrimônio do segurado. Além disso, as coberturas relacionadas ao clima — como vendaval, chuva de granizo e danos elétricos —, tornam-se indispensáveis, dado o volume de chuvas de verão no Brasil. Outro diferencial importante é a inclusão de Assistências 24h (chaveiro, encanador e eletricista).

“As assistências 24h são um grande atrativo, pois, uma vez detectada a necessidade por um vizinho ou parente de confiança, o segurado pode acionar os serviços da seguradora, mesmo estando longe, mantendo a tranquilidade da família”, complementa Boccia.

Dispositivos Móveis: proteção contra roubo e danos

O final do ano, marcado pela circulação de pessoas com mais recursos financeiros disponíveis (13º salário) e a maior movimentação em aglomerações (festas, confraternizações, praias e shows), aumenta o risco de roubos e furtos de celulares e outros dispositivos. Ao viajar, o consumidor também se expõe a ambientes menos conhecidos, elevando a possibilidade de incidentes.

De acordo com Paulo Davidoff, Diretor de Operações Massificados e Personal Lines da Alper Seguros, o seguro de Dispositivos Móveis oferece coberturas para: roubo e furto qualificado; danos físicos e elétricos acidentais (como quedas) e danos por imersão ou derramamento de líquidos (cuidado redobrado em praias e piscinas). Opcionalmente, podem ser contratadas coberturas para furto simples e transações digitais indevidas, como o Pix, por exemplo.

“Ao viajar, o cliente está em ambiente que ele não conhece profundamente e, por conta disto, mais sujeito a roubos ou furtos. O Seguro Celular com cobertura para danos acidentais se torna fundamental, especialmente no verão, onde a maior agitação e o contato com água em praias e piscinas aumentam o risco de prejuízo”, explica Davidoff.

Seguro Viagem: aumento de 30% na procura

A Alper Seguros registra um aumento de cerca de 30% nos pedidos de cotação de Seguro Viagem no período de férias. Para viagens internacionais, o seguro viagem é obrigatório para muitos destinos (como os países do Tratado de Schengen, que exigem um mínimo de 30 mil euros para despesas médico-hospitalares). Além das despesas médicas, as coberturas mais valiosas incluem Repatriação Médica e Funerária, Extravio de Bagagem, Cancelamento/Interrupção de Viagem e Assessoria Jurídica.

Segundo Alexandre Bonifacio Boccia, dependendo do perfil do viajante, por exemplo, um praticante de esportes radicais, é recomendável optar por seguros com cobertura para estes esportes. “Já para as viagens nacionais, o seguro ainda é subestimado mas é altamente recomendado para quem não possui plano de saúde com cobertura na região de destino. Ele inclui coberturas complementares importantes, como Emergência Odontológica, Extravio de Bagagem e Despesas com Medicamentos”, ressalta Boccia.

Dica de Ouro da Alper: Seguro é Planejamento

A principal mensagem da Alper é que o seguro deve ser visto como um item de planejamento anual, e não um custo de última hora.

“O consumidor deve lembrar dos seguros e suas coberturas não somente quando o risco se torna mais iminente, como na chegada das férias. A nossa ‘dica de ouro’ é que, na contratação do seguro anual, o cliente já contemple o risco adicional do período de férias”, aconselha Alexandre Bonifacio Boccia.

Para quem não se planejou, há uma saída: “Busque fazer um endosso da apólice com as coberturas desejadas antes de sair de férias, e assim, siga tranquilo e protegido, para só curtir e aproveitar”, conclui Paulo Davidoff.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada na Gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Transportes, Linhas Financeiras, Agro, Massificados, Auto e demais linhas, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 25 empresas adquiridas sob a atual gestão.