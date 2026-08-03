Favela Seguros inicia expansão para outras regiões do Brasil após consolidar modelo em São Paulo e no Rio de Janeiro

Operação chega ao Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Paraná, Pernambuco e Piauí, ampliando a proteção familiar e a geração de renda nos territórios – Após um ano e meio de atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Favela Seguros inicia uma nova fase de expansão nacional. A operação chegará ao Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Amazonas, Paraná, Pernambuco e Piauí, entre outros estados.

Criada pela Favela Holding e pela MAG Seguros, com apoio social da Central Única das Favelas, a CUFA, a empresa desenvolve soluções de proteção familiar conectadas à realidade das favelas e periferias brasileiras. O modelo reúne proteção, capacitação profissional, geração de renda e desenvolvimento econômico local.

Durante o primeiro ciclo de atuação, a Favela Seguros alcançou capital segurado superior a R$ 90 milhões e formou mais de 40 representantes moradores de favelas. Esses profissionais atuam nos próprios territórios, aproximando as soluções das famílias e fortalecendo relações de confiança.

A capacitação dos representantes é um dos pilares da operação. Os moradores recebem formação completa e totalmente custeada pela seguradora, tornando-se corretores de seguros com certificado, para apresentar as soluções de proteção familiar, usando conhecimento que possuem sobre a realidade local. A iniciativa cria oportunidades profissionais e contribui para a circulação de renda dentro dos territórios.

“A Favela Seguros nasceu da convicção de que as favelas têm capacidade de construir suas próprias soluções. Desenvolvemos um modelo que entende a realidade desses territórios e coloca seus moradores no centro da transformação. Esta nova etapa representa um marco importante para o futuro do projeto e para tudo o que queremos construir nos próximos anos”, afirma Celso Athayde, sócio-fundador da Favela Seguros e CEO da Favela Holding.

A expansão será conduzida com base nos aprendizados obtidos em São Paulo e no Rio de Janeiro, respeitando as características de cada região e priorizando a formação de novos representantes locais.

“O crescimento da Favela Seguros parte da escuta e do conhecimento de quem vive nesses territórios. Ao capacitar moradores para atuarem conosco, ampliamos a proteção das famílias e criamos oportunidades de trabalho e renda dentro das favelas e periferias”, destaca Geraldo Coelho, líder de Relações Institucionais da Favela Seguros.

Com a nova fase, a Favela Seguros amplia sua presença nacional e reforça o compromisso de levar proteção às famílias, gerar renda e fortalecer o protagonismo dos moradores nos territórios.

Sobre a Favela Seguros

A Favela Seguros nasceu da união entre a Favela Holding, grupo de empresas voltado ao desenvolvimento econômico das favelas, e a MAG Seguros, companhia especializada em seguros de vida e previdência com mais de 190 anos de atuação no Brasil. A iniciativa conta com o apoio social da CUFA, organização presente em todo o país e dedicada ao fortalecimento das favelas por meio de projetos de empreendedorismo, educação, cultura, esporte e cidadania. A empresa oferece produtos desenvolvidos para atender às necessidades dos moradores de favelas e periferias, como seguro de vida, assistência funeral, telemedicina, sorteios semanais de R$ 10 mil e indenização de até R$ 50 mil para a proteção das famílias. A Favela Seguros capacita moradores para atuarem como representantes de vendas focados em proteção financeira e familiar nos próprios territórios, criando oportunidades de trabalho e fomentando o empreendedorismo local.