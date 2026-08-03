Lar Fabiano de Cristo amplia impacto social e reforça legado que deu origem à CAPEMISA

Instituição, presente em 18 estados e no Distrito Federal, atende cerca de 20 mil pessoas por ano e está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil – Há 68 anos, o Lar Fabiano de Cristo transforma realidades por meio da assistência social. Com atuação em 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal, a instituição atende anualmente cerca de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, já beneficiou mais de um milhão de brasileiros nas últimas três décadas e foi eleita uma das 100 Melhores ONGs do Brasil por dois anos consecutivos (2024 e 2025). A instituição também possui o Selo Doar A, reconhecimento concedido às organizações que atendem elevados padrões de gestão e transparência.

Mais do que números, essa atuação pode ser medida pelas histórias de quem teve a vida impactada pelos projetos desenvolvidos pela instituição. Entre elas está a do médico Rafael Amaral, de 30 anos, que atualmente faz especialização em anestesiologia, em Macaé (RJ). Ex-morador de Araruama, na Região dos Lagos, ele ingressou aos 15 anos no programa de Jovem Aprendiz do Lar Fabiano de Cristo e atuou durante dois anos em uma agência bancária. A oportunidade permitiu conciliar trabalho e estudos e foi decisiva para que pudesse custear um cursinho preparatório, conquistar uma vaga no curso de Medicina e iniciar a carreira com a qual sempre sonhou.

“O trabalho me trouxe responsabilidade e também tornou possível realizar um sonho. Foi com esse salário que consegui pagar o cursinho e me preparar para o vestibular de Medicina. O Lar Fabiano de Cristo fez parte dessa conquista e marcou a minha vida”, afirma Rafael.

A história do Lar Fabiano de Cristo também se confunde com a da CAPEMISA. A Companhia nasceu para garantir a continuidade das atividades da instituição, preservando sua missão de acolher e desenvolver pessoas e ampliar oportunidades. Mais de seis décadas depois, esse compromisso permanece como um dos fundamentos que orientam a atuação da empresa.

“O Lar Fabiano de Cristo representa a razão pela qual a CAPEMISA existe. Nossa trajetória empresarial começou para assegurar que esse trabalho tivesse continuidade e condições de crescer ao longo do tempo. Seguimos comprometidos com esse propósito, que permanece presente em nossas decisões e reafirma a responsabilidade que temos com as pessoas e com a sociedade”, afirma Jorge Andrade, presidente da CAPEMISA.

Ao longo de sua história, o Lar Fabiano de Cristo consolidou um amplo portfólio de ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento social. Entre elas, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), programas socioeducativos próprios, acolhimento institucional, Centro-Dia, Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI), cursos de desenvolvimento de habilidades, iniciativas de empreendedorismo e o programa de socioaprendizagem Aprendiz Integral, responsável por abrir portas para milhares de adolescentes e jovens em todo o país, como Rafael.

As atividades da instituição contribuem diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para a erradicação da pobreza, educação de qualidade, redução das desigualdades e fortalecimento das instituições. Também promovem avanços em áreas como segurança alimentar, igualdade de gênero, trabalho decente, consumo responsável e enfrentamento das mudanças climáticas.

Além da atuação direta junto às famílias, o Lar Fabiano de Cristo mantém presença ativa nos espaços de participação e controle social, contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas de assistência social. Suas unidades acumulam premiações e homenagens em diferentes regiões do país e desenvolvem ações em parceria com órgãos públicos, empresas e organizações da sociedade civil, ampliando o alcance dos projetos.

Sobre o Lar Fabiano de Cristo

Com 44 Unidades Operacionais em dezoito Estados brasileiros e no Distrito Federal, além de um considerável histórico de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social, das crianças às pessoas idosas, o Lar Fabiano de Cristo conta, também, com o apoio da CAPEMISA e demais parceiros. A instituição já atendeu mais de 1 milhão de pessoas nos últimos 30 anos; anualmente atende cerca de 20.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Sobre a CAPEMISA Seguradora

Nascida de uma história de dedicação e proteção à vida das pessoas há 66 anos, a CAPEMISA Seguradora investe em um modelo de negócio onde a segmentação é a estratégia para a obtenção de resultados de crescimento. Atua em duas linhas de negócios: Vida e Previdência, e vem concentrando seus esforços para melhor entender as necessidades de seus Clientes, seus parceiros de negócios e desenvolver soluções customizadas. A Companhia tem 29 filiais pelo país e mais de 17 milhões de Segurados. Está entre as dez seguradoras independentes mais rentáveis do país, com reconhecimento em rankings corporativos importantes como Valor 1000, Época Negócios 360° e Great Place to Work.

Sobre CAPEMISA Capitalização

Criada em 2011, a CAPEMISA Capitalização desenvolve Títulos de Capitalização e soluções de negócios com sorteios para diversos setores da economia, contribuindo para o fomento de atividades filantrópicas, aumento das vendas, elevação de ticket médio, giro de estoques e retenção de Clientes. Destaque na revista Valor 1000, de 2025, entre as 10 maiores Empresas de Capitalização do País.

Foto: Coparticipantes da Casa de Cirilo, filial do Lar Fabiano de Cristo em Caçapava (SP) / Divulgação Lar Fabiano de Cristo