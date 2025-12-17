Expansão, sustentabilidade, lançamentos e recorde: a retrospectiva 2025 da Allianz

Ano foi marcado por resultados históricos, novos produtos, fortalecimento da agenda ESG e ampliação da atuação junto aos corretores em todo o país – Em um ano marcado pela digitalização, os riscos climáticos em pauta na COP 30 e a demanda por produtos mais flexíveis, a Allianz – uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – encerra 2025 como um dos períodos mais significativos de sua trajetória ao consolidar conquistas importantes que impulsionaram a sua estratégia no Brasil.

“O ano de 2025 transformou a Allianz Brasil. A combinação entre inovação, eficiência e sustentabilidade nos permitiu dar passos decisivos na construção de uma seguradora mais ágil, próxima e preparada para o futuro. O mercado está mudando rapidamente e as nossas entregas demonstram que estamos acompanhando essa evolução e liderando movimentos que elevam o padrão de atendimento e de proteção no Brasil”, pontua Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, reiterando que as conquistas também foram resultado da parceria com os corretores. “Só temos a agradecê-los pela confiança na nossa marca e por todo o empenho nos últimos meses. Para 2026, o nosso foco é manter a proximidade que nos une e seguir investindo em soluções que facilitem o dia a dia de cada um de vocês, fortaleçam o negócio e ampliem as oportunidades de proteção para a sociedade.”

Confira os principais marcos da Allianz Seguros em 2025:

Movimentações

A diretoria de RH, Comunicação e Sustentabilidade deu as boas-vindas à Laura Vidmontas, enquanto Fábio Morita assumiu a diretoria executiva de Automóvel, Massificados e Vida e Livia Prata passou a liderar uma diretoria específica de Frotas, criada no início do ano. Outras movimentações incluem a chegada de Leandro Mihara à diretoria de Transportes e Caio Souza à diretoria de Vida. Nas superintendências, Karina de Matos passou a comandar a área de Precificação Massificados e Veronica Britto assumiu a área de Corporate.

Também foram registradas mudanças nas diretorias regionais: Cleide Camilotto no Sul, Paulo Ayres em São Paulo Capital, Luciano Ambrosini em São Paulo Interior, Eduardo Fazio na regional Norte e Nordeste e Cesar Hartmann na regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Recorde mensal

Maio representou um momento histórico para a Allianz Brasil, que, pela primeira vez, superou a marca de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos em um único mês. Em novembro, o feito se repetiu com os produtos Massificados e Frotas, que também chegaram a R$ 1 bilhão cada no mês.

Lançamentos

No Auto, a cobertura de kit gás passou a atender aos segurados de todo o Brasil. O carro reserva ganhou a possibilidade de uso por 45 dias e escolha entre três tipos de categorias (Básico, Intermediário e Superior). Já a cobertura para condutor indeterminado, então válida para uso comercial, se estendeu ao uso particular de automóveis e motos. Além disso, foram apresentadas as opções de franquia de 25%, 150% e 200% para carros, motos e caminhões. Outra novidade foi a conquista da certificação verde, reconhecimento que posicionou o seguro Auto da companhia como referência em ESG.

No seguro de Frotas, a Allianz ampliou a aceitação da importância segurada para até R$ 1,5 milhão e reformulou o cotador com a inclusão de perguntas para uma avaliação de risco mais precisa.

Na carteira de Vida, a modalidade Individual ganhou a opção de Pronto Atendimento Virtual em todos os pacotes e, na “Oferta Personalizada”, a inclusão do valor de R$ 15 mil para Assistência Funeral Ampliada, serviços de Assistência Pet, Residencial e Vigilância e Segurança, além das coberturas de Diária por Incapacidade Temporária (DIT) e Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DHMO). No Vida Global, modalidade de seguro de Vida Coletivo, a mudança ocorreu na digitalização da jornada de contratação, da cotação ao endosso.

Em Residência, com o lançamento da “Oferta Personalizada” os clientes passaram a ter a opção de escolher exatamente quais coberturas e assistências desejam contratar em sua apólice. E, diante da intensificação dos eventos climáticos, a Allianz também ofereceu a cobertura de alagamento, garantindo proteção contra inundações e enchentes causadas pelo acúmulo de água nas ruas devido a falhas de drenagem ou pelo transbordamento de rios e lagos após chuvas intensas.

No Empresa PME, seguro voltado às pequenas e médias empresas, a Allianz aumentou o limite de cobertura de R$ 10 milhões para até R$ 20 milhões e adicionou 12 segmentos na lista de atividades aceitas, entre eles mercados e depósitos específicos de tecido, artigos de perfumaria, doces e chocolates. A seguradora também liberou a opção de cotação multi-itens para os produtos com teto de R$ 20 milhões.Também foram revisadas as regras de inspeção, reduzindo o prazo de emissão para algumas atividades e permitindo, em determinados casos, a emissão imediata da apólice. Outro destaque foi a liberação da renovação das apólices migradas do Empresa – Corporate para o Empresa – PME, respeitando o limite de até R$ 20 milhões.

Entre os lançamentos de 2025, a Allianz apresentou, ainda, o sinistro 100% digital Massificados, voltado aos produtos Residência, Condomínio e Empresa, que tornou a abertura de sinistro ainda mais simples e rápida para corretores, clientes e terceiros. Por sua vez, o App Allianz Cliente foi atualizado com uma interface mais moderna e intuitiva e, além do Auto, passou a contemplar os produtos Residência, Vida Individual e Acidentes Pessoais Individual, que transformaram a plataforma em um Super App.

Adesão ao Pacto Global da ONU

A Allianz Brasil se tornou signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A ação tem como um dos principais pilares os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que focam em questões como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde e bem-estar, justiça social e proteção ambiental. Ao integrar o Pacto Global, a Allianz se comprometeu especialmente com três ODS: promover o trabalho decente e o crescimento econômico (8), promover ações contra a mudança global do clima (13) e estabelecer parcerias para o desenvolvimento sustentável, promovendo a cooperação e a mobilização de recursos para alcançar as metas estabelecidas (17).

Compromissos públicos de sustentabilidade

A empresa lançou, ainda, cinco compromissos públicos de sustentabilidade, reiterando a busca de se manter alinhada ao tema e contribuir para as metas climáticas globais. São eles: atingir 50% de mulheres em cargos executivos (incluindo superintendentes e diretores) até 2026; aumentar o bem-estar geral dos colaboradores e capacitar os líderes a manterem a própria saúde e o bem-estar, bem como o de suas equipes; tornar a frota executiva de veículos da companhia 100% elétrica ou híbrida até 2026; reduzir em 70% os gases de efeito estufa por funcionário até 2030; e reduzir o consumo total de energia em 50%, também por funcionário, dentro dos próximos cinco anos.

Casa do Seguro, na COP 30

A Allianz foi uma das empoderadoras da Casa do Seguro, espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para posicionar o setor como agente fundamental na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos. Inédita no segmento, a ação aconteceu em Belém durante a COP30, que reuniu líderes mundiais, cientistas e ativistas ambientais. Na Casa, a Allianz liderou painéis sobre sustentabilidade e riscos climáticos, reunindo especialistas nacionais e internacionais para debates voltados ao planejamento urbano e ao novo paradigma do seguro diante das mudanças climáticas.

Economia circular

Outro grande destaque em 2025 foi o descarte sustentável de veículos segurados pela companhia que sofreram perda total ou parcial. Os dados mais recentes indicam que, de janeiro a setembro, mais de 960 toneladas tiveram o destinamento correto, transformando o que antes era perda em oportunidade.

Filial Empresas

Fortalecendo a estratégia de crescimento e atendimento em negócios corporativos, a Allianz inaugurou a Filial Empresas para oferecer apoio e consultoria aos corretores parceiros da seguradora nessa área. A primeira unidade foi aberta em janeiro, em São Paulo, e é dedicada aos profissionais alocados na capital e no ABC Paulista. Em julho, foi a vez de Curitiba receber o modelo, que atende aos profissionais dos três estados da região Sul. Em outubro, a Filial Empresas chegou a Campinas para prestar suporte aos corretores de todo o interior de São Paulo. E mais recentemente, em dezembro, Belo Horizonte foi contemplada com o espaço, que, além da capital mineira, recebe os corretores do Triângulo Mineiro, Campo Grande, Cuiabá, Goiás e Brasília.

Filial Santos

Inaugurada em setembro, a unidade física atende aos corretores de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira e marcou um avanço importante na estratégia da Allianz de proximidade com os parceiros e de fortalecimento em uma região estratégica para a economia nacional. Santos abriga o maior e mais importante porto do Brasil e da América Latina, o que impulsiona a presença de empresas, a intensa movimentação de pessoas e mercadorias e gera grandes janelas para que o mercado segurador e os corretores distribuam soluções que acompanhem o ritmo e as demandas locais.

Brasesul e Conec

A Allianz esteve em dois grandes eventos do segmento, dos quais também foi patrocinadora. Em março, no Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros (Brasesul), a companhia abordou as estratégias que podem ser adotadas pelo corretor para melhorar a qualidade no atendimento e tornar a interação com a seguradora e os clientes mais humana e empática, além da importância da presença ativa das empresas do setor no processo de capacitação desses profissionais. Já no Congresso dos Corretores de São Paulo (Conec), em setembro, a empresa reforçou o papel estratégico da corretagem e a capacidade de adaptação, inovação e protagonismo daquele que é o elo do mercado com a sociedade.

Viagens Itália e Rio das Pedras

A Allianz levou os corretores vencedores do programa Alliadoz 2024 para duas viagens marcantes. A primeira na Itália, em junho, com um grupo de 30 profissionais e seus acompanhantes. Na segunda, em setembro, os executivos receberam 150 parceiros e acompanhantes no resort Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.

Alliadoz 2025

A diretoria percorreu as regionais da Allianz para apresentar aos corretores o programa Alliadoz 2025. Os parceiros que mais pontuarem na ação, que se encerra no dia 31 de dezembro, serão premiados com viagens a Londres, Edimburgo e a um resort cinco estrelas no Brasil. Diferente das demais edições, desta vez, os destinos internacionais foram escolhidos pelos próprios corretores da categoria “Private”, que participaram de uma votação.

Capacitações em todo o Brasil

Ao longo do ano, a Allianz também levou os treinamentos +Capaz de Norte a Sul. Foram 83 capacitações, que impactaram mais de 25 mil corretores em todo o país. Este ano, os treinamentos foram dedicados aos produtos Frotas, Residência, Transportes, Vida Individual, Vida em Grupo, Empresa PME e Agro.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.