EXA lança seguros com tecnologia de ponta para proteger celulares e carteiras digitais

Com quase 3 milhões de clientes alcançados, nova vertical alia IA, tecnologia e cibersegurança

Em um cenário de crescente risco cibernético e aumento de furtos, a EXA, maior ecossistema de segurança digital do país, apresenta ao mercado o EXA Seguros — uma solução que combina tecnologia, inteligência artificial e proteção em tempo real para garantir segurança total em dois pilares fundamentais da vida moderna: o celular e os meios de pagamento digitais.

Com o lançamento, a nova vertical de seguros da EXA já alcança quase 3 milhões de clientes em 6 meses de operação, consolidando-se como um dos maiores movimentos recentes do setor em volume e inovação.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, mais de 30 mil celulares foram furtados apenas nos dois primeiros meses de 2025 na cidade de São Paulo. Esse número chegou a 30 furtos por hora em grandes eventos como o Carnaval. O número reforça a urgência de soluções que unam agilidade e eficácia, não apenas para proteger dispositivos físicos, mas também as informações e transações que eles armazenam.

O grande diferencial do EXA Seguros está em seu núcleo tecnológico. A solução conta com um sistema avançado de inteligência artificial que atua em toda a jornada do usuário — desde a contratação até a análise de documentação em caso de sinistro. Isso permite respostas rápidas, automação inteligente e prevenção de fraudes.

No caso do Seguro Celular, além de coberturas como roubo, furto, danos acidentais e líquidos, o plano permite o bloqueio remoto imediato do dispositivo em caso de incidente, reduzindo riscos de uso indevido e exposição de dados sensíveis.

Já o produto Carteira Digital Protegida oferece segurança contra golpes, fraudes e acessos indevidos em aplicativos financeiros e carteiras digitais. Em caso de comprometimento, o usuário recebe o reembolso dos valores perdidos, com suporte especializado e análise técnica eficiente.

“O EXA Seguros representa a evolução da proteção digital. Trouxemos o que há de mais avançado em inteligência artificial e automação para transformar uma experiência que historicamente era burocrática e lenta em algo prático, seguro e humano. O cliente está no centro — com planos acessíveis, ativação imediata e cobertura para o que realmente importa hoje: seu aparelho e seu dinheiro digital”, explica Laura Barros, VP de Produtos e Marketing da EXA.

Com contratação 100% online e cobertura válida em todo o país, o EXA Seguros oferece planos flexíveis que se adaptam ao modelo do aparelho e ao nível de proteção desejado. A ativação é imediata e sem carência, garantindo segurança desde o primeiro momento.

Em caso de sinistro, todo o processo é digital e sem burocracia: o usuário acessa o site, envia as informações necessárias e conta com o apoio da inteligência artificial para iniciar, automaticamente, a análise da documentação.

A equipe da EXA realiza a revisão final, unindo tecnologia e atendimento humanizado para garantir agilidade, clareza e segurança em cada etapa. Após a aprovação, o cliente recebe a indenização diretamente na conta ou tem o aparelho substituído — conforme o plano contratado.

Mais do que proteger um dispositivo ou reembolsar um valor perdido, o EXA Seguros oferece tranquilidade real no mundo digital — com tecnologia de ponta, proteção inteligente e suporte confiável quando mais se precisa.

Sobre a EXA

Nascida em 2022, a EXA oferece um ecossistema completo de proteção digital com serviços de segurança para celulares, contas bancárias, dados e armazenamento em nuvem disponíveis para empresas e usuários finais de forma integrada, descomplicada e acessível.

O portfólio de produtos inclui aplicativos focados em segurança digital, VPN, Cloud, checagem de QR Code, antivírus e seguros com tecnologia.

Em 2024, a EXA recebeu um aporte de R$ 160 milhões captados via Grupo FS, maior holding brasileira de cibersegurança, para o desenvolvimento e distribuição de soluções tecnológicas que garantam um ambiente digital seguro e confiável.

Foto: Laura Barros, VP de Produtos e Marketing da EXA.