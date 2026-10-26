Évora acelera Benefícios, cresce 60% e cria canal exclusivo para grandes empresas

Área reforça a equipe liderada por Marcelo Leite, amplia atuação consultiva junto a RHs e consolida salto de 60% na receita líquida com foco em grandes contas – om quase três décadas de atuação, a Évora Seguros ampliou sua estratégia de oferta de produtos em 2023, quando abriu uma divisão dedicada a área de Benefícios e contratou Marcelo Leite para a direção. Hoje, a empresa comemora a consolidação dessa escolha e reforça o posicionamento como parceira estratégica das empresas para soluções em saúde, vida, odontológico e seguro viagem.

O novo ciclo tem sido impulsionado por resultados expressivos: no primeiro semestre de 2026, a vertical registrou um aumento de 60% em sua receita líquida no comparativo anual, dando sequência ao ritmo acelerado visto em anos anteriores, como no primeiro semestre de 2025, quando o setor cresceu 52,7%.

Para balizar essa nova fase e responder às exigências de grandes corporações, a corretora anuncia a criação de um canal corporativo exclusivo. Sob a liderança do Diretor de Benefícios, Marcelo Leite, a estrutura estabelece uma esteira paralela de atendimento desenhada sob medida para demandas de alta complexidade operacional, técnica e consultiva.

A condução do canal corporativo está a cargo de Adriana Ferreira e Naiara Fernandes, que se reportam diretamente a Marcelo Leite. Adriana traz mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros e benefícios, com atuação destacada em grandes carteiras, gestão de sinistralidade e negociações estratégicas. Naiara, atua no segmento desde 2018 com foco em eficiência financeira, suporte estratégico a RHs e otimização da gestão de contratos sem perda de qualidade no atendimento.

“Ao completarmos três anos de jornada na área de Benefícios, olhamos para nossa evolução com a certeza de que a proximidade com o cliente continua sendo o nosso maior diferencial. Saúde e bem-estar não podem esperar; a tecnologia é fundamental no processo, mas a consultoria humana e acessível é o que realmente gera valor no longo prazo”, destaca Marcelo Leite.

Sobre a nova estrutura de atendimento para grandes contas, o diretor enfatiza que os investimentos acompanham a maturidade do negócio: “Com a nova estrutura operacional e os resultados positivos, reafirmamos o compromisso de investir na melhoria contínua dos serviços prestados. O novo desenho trará maior agilidade, permitindo que estejamos ainda mais próximos dos nossos clientes e das necessidades estratégicas dos seus RHs”.

Sobre a Évora

Fundada em 1997, a Évora Seguros é uma corretora 100% brasileira, líder no segmento de seguros automotivos, com forte presença em concessionárias. Além de seu portfólio robusto em seguros residenciais, empresariais, frotas e fiança locatícia, a Évora expandiu sua atuação para o setor de Benefícios, oferecendo soluções em seguros de saúde, odontológico, vida e viagem. Em 2025, a corretora também passou a contar com a oferta de consórcios para automóveis e imóveis. A empresa traz em seu portfólio soluções para atender tanto pessoas físicas quanto empresas de todos os portes e dos mais variados segmentos e desde o seu início, já atendeu mais de 1 milhão de clientes.

Foto: Marcelo Leite