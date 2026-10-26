Rodobens Seguros lança Novo Salto, plataforma para acelerar os negócios e a carreira de corretores de seguros

O projeto reúne soluções para fortalecer parcerias com profissionais do setor, impulsionando a especialização, o crescimento e a sucessão de suas carteiras – A Rodobens Seguros lança o Novo Salto, projeto voltado a corretores e profissionais em diferentes momentos da trajetória, desde os que ingressam no mercado de seguros até os que buscam expansão nesse mercado e a transição de carteiras. A iniciativa responde a desafios que ganham relevância no setor, como a necessidade de ampliar a eficiência operacional, lidar com os custos e a complexidade de manter uma estrutura própria e planejar a continuidade dos negócios. Para isso, reúne capacitação, acesso a seguradoras, ferramentas digitais e suporte operacional, aproveitando a estrutura e a experiência da Rodobens.

O projeto se organiza em três modelos, considerando as diferentes necessidades profissionais. O RB Agentes é voltado aos que buscam ingressar no mercado de seguros ou desenvolver sua atuação, combinando capacitação, acesso a seguradoras, ferramentas digitais e suporte operacional para gerar oportunidades comerciais e impulsionar a receita com o apoio de uma estrutura especializada.

O RB Corretores concentra o suporte para quem deseja expandir os negócios, seja pela ampliação da carteira ou pela diversificação dos seguros oferecidos. O modelo reúne apoio comercial e operacional, como acesso a estruturas especializadas em áreas como transportes, benefícios corporativos, garantia, responsabilidade civil, engenharia e seguro de crédito, mantendo a autonomia do corretor e o relacionamento com seus clientes.

Já o RB Legado é voltado a corretores que construíram suas carteiras ao longo dos anos e precisam transferir a gestão operacional, por não ter sucessor para dar continuidade ao negócio ou por transição de carreira. Nesse modelo, as carteiras passam a ser administradas pela Rodobens, com o objetivo de preservar a renda gerada pelo corretor e assegurar a continuidade do atendimento aos segurados.

As transformações do mercado de seguros também se refletem nos investimentos em tecnologia. Em 2024, as seguradoras destinaram R$20 bilhões à área, o equivalente a 2,6% da receita do setor, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Nesse cenário, acompanhar a evolução do mercado e manter a eficiência dos processos são desafios para os corretores, especialmente diante dos custos e da complexidade de manter uma estrutura própria. O Novo Salto busca responder a essas demandas com modelos de parceria que oferecem suporte de acordo com as diferentes características e necessidades de quem opera no segmento.

“O Novo Salto nasce da visão de que a relação com o corretor vai além da oferta de produtos e serviços. Queremos construir parcerias que considerem os diferentes momentos de cada profissional, seja para começar no mercado, ampliar os negócios ou planejar a continuidade de uma carteira. A combinação entre a experiência da Rodobens Seguros e sua estrutura de suporte busca oferecer caminhos para que possam desenvolver seus negócios mantendo o relacionamento com seus clientes”, comenta Ronald Macedo Torres, diretor de Seguros da Rodobens Seguros.

A experiência e a solidez da área de Seguros da Rodobens também se expressam nos resultados do negócio. Em 2025, foram R$835 milhões em prêmios líquidos. Esse desempenho aumenta ainda mais em 2026, com R$461 milhões registrados no primeiro semestre, alta de 27,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No segundo trimestre, foram R$238 milhões, avanço de 28,4% na comparação anual, com destaque para os benefícios corporativos. Os resultados reforçam a trajetória do negócio em um momento em que a companhia lança o Novo Salto para fortalecer sua rede de parceiros.

Com os três modelos, a empresa busca aproximar as necessidades dos corretores de uma estrutura que reúna desenvolvimento profissional, especialização, apoio operacional e alternativas para a continuidade dos negócios.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros — consórcio, seguros, crédito, leasing e locação —, suportado por uma plataforma sinérgica que integra rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, além de veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia acumula mais de 75 anos de atuação e é reconhecida pela solidez, inovação e consistência de seus negócios, sendo a única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings. A empresa também se destaca pela sua cultura organizacional, figurando entre as melhores empresas para trabalhar, com certificação Great Place to Work (GPTW), ao entregar uma experiência completa a clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Ronald Macedo Torres, diretor de Seguros da Rodobens Seguros.