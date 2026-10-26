Grupo Bradesco Seguros promove Festival da Inovação 2026 com debates sobre tecnologia, comportamento e futuro da proteção

Com o tema “Encontros Improváveis”, evento acontece de 27 a 29 de outubro e reúne especialistas para discutir como a conexão de diferentes conhecimentos pode transformar o mercado segurador – O Grupo Bradesco Seguros realiza, entre os dias 27 e 29 de outubro, o Festival da Inovação 2026 – Encontros Improváveis, que terá como foco as relações entre tecnologia, criatividade e as mudanças que vêm transformando a sociedade e o mercado segurador. Com programação online e gratuita, aberta ao público nos dias 27 e 28, o evento reunirá especialistas e profissionais de diferentes áreas para debater tendências e compartilhar experiências. A iniciativa faz parte das ações da companhia para incentivar a cultura de inovação interna e em colaboração com a sociedade.

Ao longo da programação, serão discutidos assuntos que vão desde o avanço de novas tecnologias até as mudanças no comportamento dos consumidores e nas formas de relacionamento com o público.

“A inovação acontece quando criamos oportunidades para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e transformar ideias em soluções concretas. Com o Festival, queremos ampliar essa troca e incentivar a participação de profissionais de diferentes áreas na construção de novas soluções para o nosso negócio e para o mercado segurador”, afirma José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

No dia 27, a programação terá como tema “A bússola invisível”, com debates sobre tendências, habilidades do futuro, comunicação e confiança no ambiente digital. Entre os convidados estão o neurocientista e futurista Álvaro Machado Dias, o jornalista e podcaster Chico Felitti, a Gerente Sênior de Comunicação Externa do Grupo Bradesco Seguros, Paola Side, e a executiva global Dafna Blaschkauer (com passagens por Nike, Apple e Microsoft).

Um dos destaques será o painel “Da audiência à comunidade: conectando pessoas à proteção”, que abordará o papel dos criadores de conteúdo e de novas formas de comunicação para aproximar o seguro de diferentes públicos.

Já no dia 28, sob o tema “Conectando caminhos”, as discussões passarão por inteligência artificial, cultura organizacional, inclusão, saúde e longevidade. Entre os participantes está Sérgio Sacani, da plataforma de divulgação científica Space Today, que abordará os desafios de lidar com cenários de incerteza. O Festival será encerrado no dia 29, com uma programação especial para funcionários e corretores.

A edição de 2026 acontece após o reconhecimento internacional do Festival do ano anterior, “O Algoritmo Humano”, que conquistou o bronze na categoria Operations & Workforce Excellence do Qorus Innovation in Insurance Awards 2025, premiação internacional que reconhece iniciativas de inovação no setor de seguros.

A valorização de ideias e profissionais também terá espaço nesta edição, com a realização do terceiro Destaque Inovador do Ano, iniciativa que reconhece projetos desenvolvidos por funcionários do Grupo Bradesco Seguros. Neste ano, a premiação contará ainda com a nova categoria Algoritmo Humano, dedicada aos profissionais que se destacam por suas contribuições à inovação. Os vencedores serão anunciados no encerramento do Festival, em 29 de outubro.

Serviço – Festival da Inovação 2026 | Encontros Improváveis

Data: 27 a 29 de outubro de 2026

Formato: Online nos dias 27 e 28, com programação aberta ao mercado; dia 29 com programação especial para funcionários e corretores.

Inscrições para o público externo: https://www.sympla.com.br/evento-online/festival-da-inovacao–bradesco-seguros/3609341

Participação: Gratuita, mediante inscrição.