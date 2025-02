Em 2025, Grupo MAG celebra 190 anos de tradição e inovação no mercado de seguros

Empresa mais longeva do mercado segurador une tradição e inovação no oferecimento de soluções para a proteção financeira dos brasileiros – O Grupo MAG, empresa especialista em vida e previdência, completou em janeiro 190 anos de atuação ininterrupta no mercado brasileiro com o olhar voltado para o futuro do setor. Em quase dois séculos de atuação, a companhia, que é a terceira mais longeva do país, tem sua trajetória atrelada à história do Brasil, sendo a precursora da previdência no país.

Helder Molina, CEO do Grupo MAG desde 2004, destaca que a celebração pela data acontece em um momento especial para a companhia. Com a inovação sendo parte integrante do DNA da empresa, a MAG tem ampliado cada vez mais o olhar para trabalhar frentes como tecnologia e inclusão, com o objetivo de aprimorar as soluções oferecidas aos brasileiros e melhorar os processos da companhia. “Inovar é um pilar que priorizamos no Grupo MAG e que foi crucial para a construção da nossa solidez no mercado. Nós sempre vamos oferecer soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Quando pensamos em processos, as pessoas também são o centro: nossos colaboradores e nossos corretores merecem que a gente invista em frentes que os auxiliem no dia a dia, garantindo o melhor preparo para atender nossos clientes e parceiros”, comenta o executivo.

Legado e evolução

Fundada em 1835, por Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, o Visconde de Sepetiba, a empresa foi nomeada inicialmente como Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, que no futuro se chamaria Mongeral, e foi criada com a finalidade básica de amparar às famílias dos servidores que falecessem, sem lhes deixar meios de subsistência. A marca já teve como clientes figuras históricas como a Marquesa de Santos, Duque de Caxias e Eusébio de Queiroz.

Ao longo dos anos, a seguradora foi consolidando ainda mais sua presença no mercado e em 2009, a Mongeral se uniu ao grupo holandês Aegon, um dos dez maiores grupos de seguros e previdência do mundo. A união das companhias trouxe a mudança de seu nome para Grupo Mongeral Aegon. Em seu aniversário de 185 anos, em 2020, o Grupo Mongeral Aegon passou a se chamar Grupo MAG, tornando público um nome que já era adotado carinhosamente por seus colaboradores e parceiros.

Um multimercado de soluções financeiras

Com olhar em diversas verticais do mercado, em 2013 o Grupo lançou a MAG Investimentos, asset de recursos independentes e soluções em investimentos para todos os perfis de investidores. No mesmo ano do rebranding (2020), a seguradora abriu a MAG Finanças, a primeira fintech do mercado segurador, e seguiu apostando em novos segmentos. Já em 2021, a Simple2u foi lançada, uma seguradora com produtos sob demanda e 100% digital. Em 2024, foi a vez dos lançamentos da MAG Capitalização, que visa oferecer alternativas para seus clientes guardarem dinheiro e concorrer a sorteios, e da Favela Seguros, que em parceria com a Favela Holding e a CUFA, será a primeira iniciativa do mercado de seguros direcionada a moradores e empreendedores de favelas e periferias no país, com produtos e serviços financeiros desenhados para atender às necessidades específicas deste público.

Fazem parte do ecossistema do Grupo MAG também a MAG Fundo de Pensão, MAG Gestão Previdenciária, MAG Consultoria de Investimentos, MAG Ativos Imobiliários e o Instituto de Longevidade MAG – este último, responsável pelo único Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL) do país atualmente, ferramenta que avalia a preparação dos municípios brasileiros para o envelhecimento da população.

Fomento à democratização do seguro

Para alcançar ainda mais vidas, a seguradora lançou o segmento de capitalização em seu portfólio. A MAG Capitalização tem por objetivo proporcionar um caminho de alternativas educacionais, que promovam a segurança financeira para emergências ou realização de projetos futuros. Através da transparência e acessibilidade, os clientes conseguem acompanhar todas as etapas dos processos de seus títulos..

Ainda em 2024, a MAG Seguros, em parceria com a Favela Holding, apresenta desde o segundo semestre do ano passado a Favela Seguros, iniciativa voltada para as favelas que reforça a importância do seguro na vida de todos, quebrando tabus pré-definidos e desenhando produtos e serviços financeiros que atendam às necessidades específicas destes moradores. O projeto está em fase piloto em quatro favelas do país – Brasilândia e Paraisópolis em São Paulo e Rocinha e Complexo da Penha no Rio – com a previsão de lançamento para o primeiro semestre deste ano.

Helder celebra a atuação de seus colaboradores e parceiros no trabalho contínuo para a democratização do acesso a produtos financeiros. “É motivo de grande orgulho chegarmos aos 190 anos levando proteção financeira de forma acessível e personalizada para todos os brasileiros. Nossa trajetória é marcada por resultados sólidos e pela ampliação constante da nossa presença na sociedade. Com milhões de vidas protegidas, apoiamos nossos clientes em momentos decisivos, reforçando nosso compromisso com soluções acessíveis e inclusivas. Iniciativas como a Favelas Seguros reforçam nosso propósito de promover transformação social e ampliar o acesso à proteção.”, comenta o executivo.

Uma empresa de pessoas

Premiada como a terceira melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro pelo segundo ano consecutivo e entre as 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil, a seguradora traz em seu histórico uma preocupação genuína com o bem-estar de seus colaboradores. Em 190 anos, a companhia implementou soluções focadas no desenvolvimento de seus funcionários e otimização de processos. Dentre as soluções estão o “Tamo Junto”, um programa para apoio psicológico, jurídico, financeiro e social, totalmente confidencial e sem limite de utilização e o Plural, um programa voltado para a diversidade e a inclusão, especialmente se tratando de pessoas com deficiência, LGBTQIA +, mulheres e pessoas negras. Hoje, mais da metade dos cargos de liderança da MAG são ocupados por mulheres, consagrando o grupo como um benchmark para o mercado neste tema.

“Somos uma empresa de pessoas para pessoas. Aqui na MAG, temos o compromisso de criar um ambiente saudável e acolhedor com foco no bem-estar e na inclusão, para que nossos colaboradores prosperem junto da companhia.,” aponta o executivo.

Celebração 190 anos

Em celebração aos 190 anos da seguradora, o Grupo MAG lançou em suas redes sociais a campanha “Juntos Rumo ao Futuro”, além de um filme comemorativo com o mote “Vestindo o Rio de Azul”. A companhia, que tem como berço o Rio de Janeiro, iluminou pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor, o estádio do Maracanã e a Rio Star, a icônica roda gigante da zona portuária.

“A história da MAG está atrelada à história de desenvolvimento do nosso país. E o nosso filme comemorativo agradece, em especial, a cidade que foi o berço de toda essa trajetória. Temos muito orgulho de sermos brasileiros e tão longevos. Mais do que uma empresa, somos parceiros na construção de um futuro mais seguro. Seguimos criando valor não apenas para nossos clientes, mas para toda a sociedade. Juntos rumo ao futuro, estamos preparados para proteger vidas por meio de soluções que asseguram a tranquilidade do amanhã, com a certeza de que o futuro já está protegido hoje.”, finaliza o CEO.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Imagem do Paço da Cidade, atual Paço Imperial da Praça XV. Local onde aconteceu o decreto para a fundação do Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado