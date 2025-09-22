Darwin torna-se a maior seguradora digital de automóvel do Brasil e a mais citada pelos corretores

A Darwin consolidou-se como referência no mercado e acaba de alcançar duas marcas históricas.

Segundo relatório da Susep (junho de 2025), a empresa tornou-se a maior seguradora digital de automóveis do Brasil em volume de produção. Além disso, foi reconhecida como a companhia digital mais lembrada pelos corretores, com 3,7% das citações na pesquisa PMC Auto 2025, realizada pelo Sincor-SP.

Em apenas dois anos de operação, a Darwin já cresceu 20 vezes, trouxe mais de 10 mil corretores e alcançou a marca de mais de 40 mil clientes e ultrapassou R$ 150 milhões em faturamento, mantendo o menor índice de reclamações no Reclame AQUI por número de segurados.

“Construímos uma trajetória de forma consistente, sempre ao lado do corretor. Enquanto outras seguradoras digitais ainda apostam em modelos diretos, a Darwin nunca teve, não tem e nunca terá produção sem o corretor“, garante o fundador e Co-CEO da Darwin, Carlos Alberto (Beto) Souza Barros.

Segundo o executivo, esse compromisso é sustentado por diferenciais claros: a primeira seguradora a lançar o seguro por telemetria no Brasil; a única digital 100% corretor desde o início; e, também, a única com um banco como investidor — o Banco BV, que apoia a expansão para serviços financeiros. Hoje, além do seguro auto mensal e anual, a companhia oferece o Empréstimo com Garantia de Veículo (EGV) e prepara seus próximos passos em novos ramos de seguros e soluções financeiras, como vida, residencial, garantia, consórcio e financiamento.

Outro pilar da companhia é a eficiência. A Darwin opera com SLA líder entre as digitais e uma plataforma digital rápida, intuitiva e pensada exclusivamente para facilitar a vida do corretor, o que garante uma experiência superior para quem vende e para quem compra.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho intenso e coletivo. Desde o início, nossa missão foi criar uma seguradora 100% digital sem abrir mão do contato humano e da proximidade com o corretor. Ver esses números é a prova de que estamos no caminho certo”, afirma o Co-CEO.

Presença no Conec 2025

Esse novo momento será celebrado durante a 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (Conec), de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi (São Paulo). A Darwin terá o maior estande entre as seguradoras digitais, com 45 m², preparado para receber parceiros, apresentar novidades e reforçar seu posicionamento de companhia digital na essência, humana na prática.

Para o diretor comercial da Darwin, Geniomar Pereira (Genio), o evento representa mais uma oportunidade de reforçar a proximidade com os parceiros.

“Será um prazer imenso receber os corretores em nosso estande, mostrar as novidades e, principalmente, ouvir cada um deles. Nossa relação com o corretor vai muito além do comercial — ela faz parte do DNA Darwin. É gestão humanizada, proximidade e parceria de verdade. Afinal, ser 100% corretor não é um discurso: é uma prática desde o primeiro dia”, destaca. “Participar do Conec é reafirmar o nosso compromisso de estar sempre ao lado de quem move o nosso negócio: o corretor. Vamos levar não só novidades, mas também a essência da Darwin, que une tecnologia, proximidade e a força de uma rede cada vez maior de parceiros”, completa Barros.

Foto: O fundador e Co-CEO da Darwin, Carlos Alberto (Beto) Souza Barros