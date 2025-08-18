CQCS Insurtech & Inovação lança Presença Negra, projeto que reforça a inclusão no mercado de seguros

O CQCS Insurtech & Inovação 2025 dá um passo importante no compromisso com a diversidade ao lançar o Presença Negra, um projeto autoral construído para ampliar a visibilidade, o acesso e o protagonismo da comunidade negra no mercado de seguros. A proposta vai além da participação pontual no evento e busca consolidar uma rede contínua de oportunidades, conexão e valorização.

Coordenado por Alexandrina Filha com apoio de Adriane Sacramento, Gabrielly Marqueton, Hélen Calazans e Marília França, além de profissionais que contribuíram ativamente para o seu desenvolvimento, como Evanildo Souza (Porto Seguro) e Rafael Mendonça (Aon), o projeto foi pensado com cuidado desde o início. Referências do setor foram mapeadas, especialistas da indústria convidados e lideranças consultadas para a construção de um formato em conjunto com a própria comunidade negra.

O Presença Negra parte da escuta e do debate aberto para definir ações concretas que se materializam no evento e com expectativas que se mantenham pós-evento. A definição do propósito (garantir a inclusão e protagonismo) foi o ponto inicial do projeto, seguida da identificação de lideranças e profissionais do setor até o envio de convites e desenho de formato. Cabe destacar que tudo passou por validação coletiva, com a comunidade envolvida.

Durante o CQCS Insurtech& Inovação 2025, o Presença Negra contará com ações como ampliação de acesso por meio de cupons de desconto nos ingressos; homenagens a lideranças negras, incluindo uma sala dedicada a uma personalidade de destaque do setor; presença de anfitriões e palestrantes negros nos painéis; a mentoria “Conectando Talentos”, aproximando jovens profissionais de lideranças do mercado; e elementos de representatividade visual, como banners com fotos de profissionais negros e broches com a marca do projeto.

A expectativa é que, após o lançamento no CQCS Insurtech & Inovação 2025, onde as ações sairão do papel, a manutenção da rede seja contínua.

Para Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS, o projeto é um marco: trata-se de “uma das iniciativas mais importantes já empreendidas pelo CQCS em 24 anos”. O executivo ressalta que a construção garante “que a própria comunidade negra defina o modelo e a forma de participação no evento” e que “lideranças negras inspirando os mais jovens” ajudam a consolidar “um mercado mais inclusivo, mais equânime e, principalmente, mais verdadeiro”.

Quem constrói

Além do time do CQCS e dos profissionais citados acima, também integram o projeto: Carla Paixão, Carlos de Paula, Caroline Santos, Cesar Pedro, Denis William, Gabriel Rodrigues, Igor Sabino, Ivanildo Sousa, Joyce Barbosa, Kleber Ferreira, Mariano Souza, Narely Nicolau, Samira Baptista, Samira Santana, Sandra Ribeiro, Solange Guimarães, Thereza Moreno, Vanessa Passos, Veridiana Silva, Victor Albuquerque e Viviane Elias.

O Presença Negra nasce como um projeto estratégico, consciente de sua responsabilidade e guiado pela escuta da própria comunidade negra. É uma iniciativa que valoriza trajetórias, abre caminhos e reforça o compromisso do CQCS com um mercado de seguros mais justo, inclusivo e verdadeiro.

Para saber mais sobre o projeto, entre em contato pelo e-mail: atendimento@cqcsinovacao.com.br