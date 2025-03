Consórcio Rodobens firma parceria com a ABRAHY para expandir atuação na Rede Hyundai

Parceria busca fortalecer presença nas 244 concessionárias Hyundai e ampliar as possibilidades em soluções financeiras para os clientes – Com o foco crescente na expansão do Consórcio Rodobens, como na parceria com a Rede Hyundai, a Rodobens firmou uma parceria estratégica com a Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai (ABRAHY), como uma das administradoras de consórcios filiadas à entidade. Atualmente, com 244 concessionárias, o objetivo é intensificar o relacionamento com a fábrica, ampliando o portfólio de soluções financeiras aos clientes.

Entre os diferenciais que os clientes da montadora poderão contar agora está o exclusivo Plano Pontual, que conta com grupos de 120 pessoas e parcelamento em 60 meses, sendo a única solução em consórcio que permite aos clientes anteciparem a aquisição do bem já a partir do sexto mês de participação, com taxas muito mais atrativas. Além disso, a empresa oferece planos sem taxa de adesão ou fundos de reserva, tornando o consórcio ainda mais competitivo e acessível para o consumidor final.

Segundo o Diretor Comercial da Rodobens, Cláudio Jesus, “a parceria com a ABRAHY marca um momento importante para fortalecer nossa presença junto às concessionárias Hyundai. Estamos muito confiantes de que essa união trará grandes resultados para ambos os negócios”.

Uma das vantagens da parceria é o time dedicado que será disponibilizado pela Rodobens. “Contamos com uma equipe especializada que está preparada para apoiar as necessidades específicas das concessionárias Hyundai, garantindo suporte de ponta seja por meio de nossas plataformas digitais de atendimento, ou com nossos consultores, como ainda disponibilizar ferramentas que ampliem suas possibilidades de negócios. Este é mais um grande diferencial da Rodobens”, conclui Jesus.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Site: http://www.rodobens.com.br/