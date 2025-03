Allianz passa por Rio de Janeiro e Espírito Santo e leva Alliadoz 2025 aos corretores parceiros

Profissionais acompanham o lançamento do principal programa de relacionamento da seguradora – A Allianz Seguros tem promovido diversos eventos regionais para o lançamento do Alliadoz 2025, seu principal programa de relacionamento. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os encontros possibilitam que os parceiros conheçam as principais novidades da ação.

“Ao percorrer as cidades do Rio e do Espírito Santo logo no início do ano, estabelecemos um bom planejamento comercial com os corretores. Estamos sempre de porta abertas para recebê-los, mas, sobretudo nessas ocasiões, conseguimos fortalecer ainda mais as parcerias e atuarmos próximos e juntos a cada um deles”, comentou Leonardo Marins, diretor Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. “Estaremos ainda mais próximos dos corretores no ano de 2025. Estamos muito bem estruturados para que a Allianz seja cada vez mais a companhia preferida para negócios, por meio de uma equipe altamente qualificada e um robusto programa de relacionamento, que é o Alliadoz.”

Alliadoz 2025

O programa Alliadoz 2025 distribuirá mais de 1 mil prêmios. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão a Londres e Edimburgo, com direito a um acompanhante para aproveitar histórias, paisagens e culinária nos melhores hotéis.

Ainda, 150 corretores Esmeralda e 10 corretores Diamante e Private, com seus acompanhantes, irão viver o melhor da gastronomia e do conforto de um resort cinco estrelas no Brasil, para criar memórias únicas em um lugar paradisíaco. Todos os corretores ativos podem participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro deste ano.

