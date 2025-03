Bradesco Saúde veicula nova fase da campanha “Quero Mais Saúde”

Filmes reforçam a importância dos cuidados preventivos com a saúde e os diferenciais da empresa – A Bradesco Saúde retoma, no dia 09 de março, a campanha publicitária “Quero Mais Saúde”, com uma nova etapa de veiculação. Com a música “Saúde”, de Rita Lee, como trilha sonora, a ação ressalta a importância da busca pela saúde e o bem-estar. Os filmes reforçam atrativos da marca Bradesco Saúde para as empresas, como planos adequados para a necessidade de cada negócio e o compromisso com o cuidado e o bem-estar dos colaboradores, além do diferencial das ações de prevenção no acompanhamento da saúde.

“A campanha mostra o quanto a busca por uma vida saudável é importante para as pessoas e como a Bradesco Saúde contribui para as empresas cuidarem da saúde e do bem-estar de seus funcionários, com planos que são reconhecidos pela qualidade de seus serviços”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Assinada pela AlmapBBDO, a campanha tem produção da Saigon, com participações da produtora Cabaret, no tratamento dos áudios, e da agência Suba, responsável pela trilha sonora.

Foto: Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, ressalta que a campanha incentiva a busca por uma vida saudável