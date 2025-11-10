Conselheiros do Grupo Sancor Seguros Argentina visitam cooperativas do Sicoob e fortalecem laços institucionais no Brasil

Os conselheiros do Grupo Sancor Seguros – o maior grupo segurador da Argentina e um dos principais da América Latina – estiveram no Brasil para uma visita institucional e estratégica a cooperativas do Sistema Sicoob – Unicoob. A agenda, realizada entre os dias 3 e 5 de novembro, incluiu atividades nas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel e Maringá.

Reforçando as sinergias entre os modelos cooperativos e de negócios que aproximam ambas as instituições, a delegação argentina foi composta por Carlos Casto (Presidente da Sancor Coop de Seguros Ltda.), María V. Szychowski (Presidente da Prevención ART), Francisco Cruz (Secretário), Gabriel Savini e Leandro Sáez (Conselheiros Titulares), Darío Arnaudo (Secretário), Guillermo Davi (Diretor de Seguros e Negócios Internacionais) e Claudio Toldo (Gerente de Negócios Internacionais).

A visita integra o plano de fortalecimento das operações internacionais do Grupo Sancor Seguros, que tem no Brasil um de seus principais focos de expansão. O intercâmbio com o Sicoob reforça o alinhamento estratégico entre as instituições, unidas pela mesma essência cooperativista e pela busca constante de novas oportunidades de desenvolvimento.

O itinerário teve início em Foz do Iguaçu, onde o grupo visitou o Sicoob Três Fronteiras e encerrou o dia com um jantar de confraternização. Em seguida, a comitiva seguiu para Cascavel, com uma parada na cooperativa Sicoob Credicapital, participando de uma reunião institucional e de um almoço com dirigentes locais.

A agenda continuou em Maringá, com encontros no Sicoob Central, Unicoob Corretora e Sicoob Metropolitano. Nas três cidades, as atividades mantiveram um formato voltado ao fortalecimento institucional, reunindo dirigentes e representantes das cooperativas e entidades envolvidas.

O roteiro foi concluído em Maringá, onde os conselheiros transmitiram uma mensagem especial a todos os colaboradores e deram as boas-vindas a Claudia Lopes, nova CEO da Sancor Seguros Brasil. Eles lhe desejaram sucesso nesta nova etapa, confiando que sua visão e liderança serão fundamentais para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento da operação no país.

Por fim, foram realizadas atividades no Estádio Chico Neto, encerrando com uma confraternização descontraída junto à equipe Sancor Seguros Vôlei.

Às vésperas de completar 80 anos de trajetória, o Grupo Sancor Seguros reforça, com esta agenda, seu compromisso com o crescimento sustentável e com a integração regional – princípios que também orientam sua atuação no Brasil.