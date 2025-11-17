Concurso Susep: autorizada a nomeação de setenta e cinco aprovados

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) informa que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou hoje (17) a Portaria nº 10.257 de 14 de novembro de 2025, que autoriza a nomeação de setenta e cinco pessoas candidatas aprovadas no concurso público para provimento de cargos de analista técnico do quadro de pessoal da Autarquia.

A nomeação dos aprovados deve ser publicada em breve e as orientações aos candidatos serão publicadas no site da Susep.

Na última sexta-feira (14), a Autarquia ainda divulgou nova lista com os pedidos de reclassificação de candidatas e candidatos, bem como a lista atualizada da escolha da cidade de exercício dos candidatos aprovados para o cargo 3 - Analista Técnico – Área: Supervisão e Regulação de Mercados.

Tais arquivos serão atualizados semanalmente pela Autarquia, em seu site, caso haja novas modificações.

A Portaria do MGI, os comunicados completos e demais informações podem ser consultados na página da Susep sobre o concurso público.