Com projeção de crescimento de 10% em 2025, setor de seguros enfrenta desafios e oportunidades

Irwin Rafael, Diretor Comercial da FINN Seguros, destaca os principais pontos em que o mercado pode ser aproveitado com essas novidades – Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), a expectativa é de que o setor de seguros tenha um crescimento de 10,1%, chegando a uma participação de 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse avanço está diretamente ligado à retomada de investimentos em infraestrutura, concessões e grandes projetos, além de mudanças regulatórias que favorecem o setor. Para acompanhar essa tendência, a FINN Seguros aposta na inovação tecnológica e na expansão da sua atuação para atender empresas de diferentes portes, principalmente as grandes e médias.

De acordo com Irwin Rafael, Diretor Comercial da FINN Seguros, um dos segmentos que mais irão contribuir para esse avanço é o Seguro Garantia. “Com a retomada de grandes obras e projetos estruturais, a necessidade de garantias contratuais cresce, impulsionando a demanda por esse tipo de cobertura”, explica Rafael. Além disso, ele destaca que, no campo das garantias judiciais, a recente publicação da Portaria PGFN nº 2044, de 30 de dezembro de 2024, trouxe novas regulamentações sobre o oferecimento e a aceitação do seguro garantia no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que tende a ampliar sua adoção.

Outro segmento promissor é o Seguro de Crédito, que se torna essencial diante do cenário econômico desafiador, oferecendo proteção contra inadimplência e garantindo maior previsibilidade financeira para as empresas. Já o Seguro Cibernético ganha protagonismo à medida que os ataques digitais se tornam mais frequentes e sofisticados, exigindo coberturas especializadas para mitigar riscos financeiros e operacionais associados a violações de dados e fraudes eletrônicas.

“Estamos cada vez mais otimizando a nossa plataforma para tornar a contratação e gestão de apólices mais eficientes, promovendo uma experiência transparente e descomplicada para nossos clientes”, afirma Rafael.

Outro diferencial é a ampliação da capilaridade da corretora na distribuição, com foco especial nas grandes e médias empresas. “Nosso objetivo é facilitar o acesso a produtos essenciais como Seguro Garantia, D&O e E&O, garantindo proteção empresarial de forma rápida e acessível. Com um modelo inovador e digital, conectamos seguradoras e clientes em uma jornada simplificada, tornando a proteção corporativa mais estratégica e eficiente”, complementa o executivo.

Desafios para sustentar o crescimento do setor

Apesar das projeções otimistas, alguns desafios ainda precisam ser superados para garantir a sustentabilidade do crescimento no setor de seguros. Um dos principais entraves é a digitalização e automação de processos. “Embora soluções digitais como plataformas integradas via API sejam um caminho promissor, sua adoção exige investimentos contínuos em tecnologia e uma mudança cultural no mercado”, ressalta Rafael.

Outro fator determinante é a regulamentação. A recente sanção do Novo Marco Legal de Seguros (Lei 15.040/2024) representa um avanço significativo, trazendo maior segurança jurídica para seguradoras e corretoras. No entanto, a implementação efetiva dessa legislação exigirá um período de adaptação para que as empresas do setor se ajustem às novas regras e possam estruturar produtos mais alinhados às necessidades do mercado.

Além disso, a demanda corporativa está se tornando cada vez mais sofisticada, com empresas buscando apólices personalizadas que ofereçam flexibilidade e proteção real contra riscos financeiros e operacionais. “A abordagem consultiva, focada na compreensão das necessidades específicas de cada cliente, se torna essencial para auxiliar empresas na mitigação de riscos e otimização da gestão financeira”, explica Rafael.

Com um mercado em expansão e novas oportunidades surgindo, a FINN Seguros está preparada para enfrentar os desafios e impulsionar a evolução do setor. “A aposta na capacitação da equipe, no desenvolvimento tecnológico e em um atendimento altamente especializado reforça nosso compromisso em oferecer soluções eficientes e alinhadas às demandas do mercado corporativo. O futuro do setor de seguros passa pela inovação, personalização e eficiência, garantindo maior segurança e previsibilidade para empresas de todos os segmentos”, conclui o diretor.

Foto: Irwin Rafael, Diretor Comercial da FINN Seguros