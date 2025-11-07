Com expansão do uso de drones, seguro se consolida como requisito

O uso de drones no Brasil ganhou força, quase como se estivesse decolando de fato. Eles são utilizados no registro de fotos e vídeos do alto, na inspeção de fazendas, no acompanhamento de obras e no auxílio à segurança durante eventos. Esses aparelhos têm se tornado essenciais em vários setores, sendo ferramentas importantes para empresas e profissionais autônomos.

Com o avanço da tecnologia e a popularização dos equipamentos, cresce também a preocupação com os cuidados, as normas e as obrigações inerentes ao uso dos drones.

“Operações sem planejamento, em locais não autorizados ou sem o devido registro podem resultar em acidentes, danos a terceiros e até responsabilização civil e criminal do operador. O seguro atua como instrumento de proteção financeira e de responsabilidade, fomentando o uso responsável da tecnologia”, explica Thiago Menegol, Coordenador de Seguros Multirisco.

A observância das normas estabelecidas pela ANAC, DECEA e Anatel constitui o primeiro passo na segurança do voo. Em zonas urbanas, é imprescindível manter distanciamento de pessoas, construções e infraestruturas elétricas, além de certificar-se da existência de permissão para sobrevoar a área designada. O registro e a identificação do drone são mandatórios, visando a rastreabilidade e transparência ampliadas no decorrer das operações.

“O operador deve sempre observar as regras e garantir que o equipamento esteja em boas condições. Além disso, o seguro de responsabilidade civil é indispensável, pois cobre eventuais danos a terceiros e reforça a segurança jurídica da operação”, ressalta Thiago.

De acordo com o executivo, a falta da apólice e de registro oficial amplia os riscos e dificulta a responsabilização em caso de incidentes. “Quando o equipamento não está regularizado, torna-se mais difícil identificar o operador em caso de acidente ou uso indevido”, destaca. “Além de oferecer cobertura, é também uma ferramenta de educação e prevenção, pois exige que a pessoa cumpra os requisitos legais e técnicos para a contratação”.

A apólice de Seguro de Drone da Cabergs Seguros foi desenvolvida para proteger tanto o equipamento quanto o operador. Em cenários de sinistro, provê cobertura de danos materiais e corporais a terceiros, respeitando os limites estabelecidos na cobertura de responsabilidade civil. Também cobre danos ao próprio drone, incluindo colisão, queda, falha operacional, eventos naturais ou furto qualificado.

“O objetivo é garantir tranquilidade e respaldo jurídico para quem utiliza o drone, seja de forma profissional ou recreativa”, reforça o executivo.

Nos casos de perda total, a garantia assegura indenização integral com base no valor contratado. As condições são analisadas de forma individual, levando em conta o modelo, a finalidade de uso e o tipo de operação.

A Cabergs mantém seu compromisso com soluções modernas e completas a um mercado em evolução. Mais do que uma proteção contra imprevistos, o Seguro de Drone é um convite à responsabilidade, à prevenção e ao uso consciente de uma tecnologia que veio para ficar — e que precisa voar com segurança.

