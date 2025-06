Com aviação executiva crescendo a 5,75%, Alper projeta expansão de 20% em 2025

Frota nacional de aeronaves executivas atingiu 10.632 unidades em 2024, com jatos liderando crescimento de 15%. Alper Seguros acompanha aquecimento do setor com projeções otimistas para o 2025 – A Alper Seguros, maior corretora de seguros de aviação executiva do Brasil e expositora oficial do Catarina Aviation Show 2025, confirma o aquecimento do mercado nacional de aviação executiva. Segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), o setor cresceu 5,75% em 2024, superando o crescimento de 3,4% do PIB nacional no mesmo período.

A frota brasileira de aeronaves executivas atingiu 10.632 unidades em 2024, comparado às 9.800 do ano anterior, representando um sólido crescimento em todos os segmentos. Os jatos executivos lideraram a expansão com alta de 15%, seguidos pelos turboélices com 17%, helicópteros a turbina com 8%, aviões a pistão com 2% e helicópteros a pistão com 1%.

“Estamos testemunhando um momento de consolidação definitiva da aviação executiva brasileira. O crescimento de 5,75% do setor demonstra a maturidade e a resiliência deste mercado, independentemente dos cenários econômicos mais amplos”, destaca Alexandre Marroquim, Diretor de Aviation e Specialty da Alper Seguros.

A Alper Seguros registrou crescimento de 13% em sua carteira de aviação executiva no primeiro semestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior, acompanhando de perto a expansão do setor. “Nossa carteira cresce em linha com o mercado, mas nossa meta é superá-lo. Projetamos 20% de crescimento este ano porque vemos oportunidades únicas no segmento de jatos executivos, que representam a fatia de maior crescimento e maior valor agregado do setor”, afirma o executivo da Alper.

As projeções para o mercado regional reforçam o otimismo do setor. O mercado de jatos executivos da América Latina deve atingir US$ 1,31 bilhão até 2029, representando um crescimento de 103% em cinco anos. Ao ultrapassar a marca de 10 mil aeronaves, o Brasil se consolida como um dos principais mercados globais do setor.

“Entendemos que existe uma alta crescente da demanda brasileira. Nossos clientes estão investindo em aeronaves de maior porte e tecnologia, o que demanda coberturas de seguro mais especializadas e abrangentes”, explica Marroquim.

O Catarina Aviation Show 2025 acontece em um momento estratégico para o mercado brasileiro de aviação executiva, que se consolida como um dos principais do mundo. O próprio evento reflete esse crescimento, dobrando de tamanho em relação ao ano anterior, passando de 8.000 m² para 17.000 m², e aumentando de 60 para 70 marcas expositoras.

Durante o evento, a Alper Seguros oferece suporte técnico e orientação aos participantes, apresentando soluções de seguros sob medida para atender às demandas específicas do mercado executivo em expansão.

