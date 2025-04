Chubb lança modelo inovador de Industry Practices na América Latina: Coberturas de seguros conectadas a segmentos específicos de empresas.

A Chubb, líder mundial em seguros, lança seu novo modelo de coberturas, chamado Industry Practices, na América Latina para oferecer soluções de seguros personalizadas e específicas, desenvolvidas para atender às necessidades de diversas indústrias na região. O foco inicial está nos setores de Climate+ (produtos e serviços de seguros voltados a empresas do segmento de energias renováveis e economia de baixo carbono), Construção, Tecnologia e Saúde.

Em um ambiente empresarial caracterizado por riscos interconectados e exigências específicas, a Chubb reforça sua visão de que os seguros devem ser mais do que uma simples cobertura; mas sim um recurso estratégico que impulsiona o sucesso das empresas.

“Acreditamos firmemente que os seguros para empresas devem ser customizados. Não se trata apenas de proteger os ativos, mas de compreender a complexidade dos riscos específicos de cada indústria e oferecer soluções integradas que respondam de forma eficaz a eles”, declarou Ángel Díaz, Senior Vice President, Major Accounts e Head de Industry Practices da Chubb América Latina.

As Industry Practices da Chubb colocam o cliente e suas necessidades no centro de uma ampla proposta de valor, integrando as capacidades especializadas da Chubb em subscrição, engenharia de riscos, gestão de sinistros e serviços multinacionais em uma abordagem focada em atender os desafios únicos enfrentados por seus clientes.

A Chubb se destaca nessa área por oferecer um modelo integral e personalizado, que vai desde coberturas específicas para indústrias-chave, até o desenvolvimento de produtos adaptáveis que atendem a riscos exclusivos. Além disso, a conexão entre diversas coberturas e serviços possibilita a oferta de soluções completas, enquanto a consultoria especializada garante que cada empresa encontre a proteção ideal para suas operações, em um ambiente dinâmico e em constante transformação.

Sobre a Chubb

A Chubb é líder mundial em seguros. Com operações em 54 países e territórios, oferece seguros comerciais e de propriedade, além de seguros contra acidentes pessoais e de saúde complementar, resseguros e seguros de vida para uma ampla gama de clientes. Como empresa de subscrição, avaliamos, assumimos e gerenciamos riscos com conhecimento e disciplina. Prestamos serviços e pagamos sinistros de forma rápida e justa. A empresa também se destaca por sua extensa gama de produtos e serviços, ampla capacidade de distribuição, excepcional solidez financeira e operações locais em todo o mundo. A empresa-matriz, Chubb Limited, é listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e faz parte do índice S&P 500. A Chubb tem escritórios executivos em Zurique, Nova York, Londres, Paris e outros locais, empregando aproximadamente 40.000 pessoas globalmente. Informações adicionais podem ser encontradas em: www.chubb.com. Siga-nos em nossas redes: https://www.linkedin.com/company/chubb | @Chubb_Seguros | ChubbLatam