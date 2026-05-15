Carta fiança ganha espaço como alternativa prática e menos burocrática para garantir contratos

Especialista destaca pontos importantes antes de aderir à modalidade – Utilizada como garantia em contratos de aluguel, participação em licitações, prestação de serviços e até processos judiciais, a carta fiança vem se tornando uma alternativa ao fiador tradicional e ao depósito caução. A modalidade funciona como uma garantia formal para o cumprimento de obrigações estabelecidas em contrato. Caso haja inadimplência ou descumprimento do contrato, o valor da garantia pode ser acionado pelo contratante.

Segundo Marcio Carneiro, diretor da Líder Afiançadora, um dos principais motivos para a procura da carta fiança está justamente na dificuldade de um fiador tradicional. “Muitas pessoas enfrentam obstáculos para conseguir um fiador que tenha imóvel quitado e documentação adequada. A carta fiança surge como uma alternativa moderna, acessível e muito mais rápida para fechar contratos”, afirma.

De acordo com Marcio, além do mercado imobiliário, a carta fiança também vem sendo utilizada por empresas em processos de licitação e contratos de prestação de serviços. Nesses casos, o documento oferece mais segurança jurídica e financeira para ambas as partes envolvidas.

“Hoje as empresas precisam de soluções que acompanhem a velocidade dos negócios. Em muitos casos, esperar pela análise de um fiador ou reunir garantias tradicionais pode atrasar negociações. A carta fiança reduz esse processo burocrático e facilita o fechamento de contratos”, explica.

Outra vantagem apontada é a flexibilidade. Segundo Marcio, diferente do depósito caução, que exige um alto valor inicial, a carta fiança preserva o capital da empresa ou do contratante, mantendo recursos disponíveis para outras demandas financeiras.

No setor imobiliário, por exemplo, a modalidade é uma alternativa para locatários que precisam fechar contratos com rapidez, principalmente em grandes centros urbanos, onde as exigências para aprovação de aluguel costumam ser mais rigorosas.

Segundo Marcio, a procura por esta modalidade também está ligada à mudança do mercado. “As pessoas e as empresas estão buscando soluções mais práticas, digitais e eficientes. A carta fiança acompanha essa evolução porque oferece segurança sem gerar tanta complexidade no processo”, destaca.

Mas, o executivo destaca que, antes de contratar uma carta fiança é importante analisar as condições do contrato, os custos envolvidos, a credibilidade da empresa emissora e as coberturas oferecidas. Segundo Marcio, em contratos empresariais, a garantia pode incluir diferentes tipos de obrigações, dependendo da necessidade da operação.

“Com a modernização das relações comerciais e a busca por mais agilidade nas negociações, a tendência é que a carta fiança continue ganhando espaço como uma solução estratégica para garantir contratos de forma segura, prática e eficiente”, conclui.

Sobre a Líder Afiançadora

A Líder Afiançadora é uma empresa brasileira que atua na emissão de cartas fiança para contratos públicos, privados, judiciais e locatícios. Com mais de 10 anos de atuação, atende empresas em todo o país por meio de processos digitais.

Além da emissão das garantias, a empresa também oferece suporte na análise de contratos e editais, auxiliando clientes a entender exigências, riscos e condições antes da contratação.

Foto: Marcio Carneiro, diretor da Líder Afiançadora