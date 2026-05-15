Bradesco Seguros apresentou novidades e oportunidades no 3º Trocando Ideias da União dos Corretores de Seguros

Superintendente Sênior Luiz Carlos Gomes falou sobre novidades e oportunidades no encontro, que aconteceu em São Paulo – A Bradesco Seguros foi a convidada do 3º Trocando Ideias (TI) da União dos Corretores de Seguros (UCS). Representada pelo Superintendente Sênior Regional SP, Luiz Carlos Gomes, a Seguradora apresentou as principais novidades da companhia, bem como oportunidades de negócios para os corretores. O evento aconteceu no dia 12 de maio, em São Paulo.

Os TIs são encontros periódicos organizados pela UCS, durante os quais os corretores de seguros podem se reunir com executivos e especialistas do setor em uma noite de apresentações, debates, conversas e networking. Na terceira edição, Luiz Carlos Gomes levou uma visão atualizada sobre o posicionamento da Bradesco Seguros no mercado.

“Falei de estrutura e produtos, destacando movimentos estratégicos, a evolução do portfólio da Seguradora e nossas iniciativas voltadas para o fortalecimento do canal corretor”, destaca o executivo. Como exemplos de iniciativa e produto recentes, Gomes cita o Seguro Auto One, lançado recentemente para o segmento de alto valor, e o programa De Corretor para Corretor.

“O Seguro Auto One é uma nova oportunidade de negócios para os corretores, que podem penetrar em um nicho ainda pouco explorado. Para isso, eles podem se inspirar nos depoimentos compartilhados no programa De Corretor para Corretor, em que dividimos vivências e experiências de profissionais já consolidados no ramo”, explica ele.

Ao longo de sua palestra, Luiz Carlos destacou os resultados das operações da Bradesco Seguros em 2025 e reforçou a relevância social do seguro. “No ano passado, devolvemos mais de R$ 4 bi para a sociedade em indenizações”, informou ele.

Além disso, o executivo comentou sobre a chegada do recém-empossado Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Rodrigo Bacellar, e a nova estrutura comercial da Companhia, que ganhou uma regional dedicada exclusivamente para o estado de São Paulo. “São Paulo merece uma estrutura cada vez mais próxima do corretor. Estamos ampliando equipes, fortalecendo sucursais e investindo para estar mais presentes no dia a dia dos parceiros”, afirmou o Superintendente.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.

O Superintendente Sênior Regional SP da Bradesco Seguros, Luiz Carlos Gomes, foi o convidado do 3º TI da UCS | Foto: CQCS