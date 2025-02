Carnaval 2025: seguro viagem garante tranquilidade diante de imprevistos

Especialista reforça a importância da contratação do produto – Do início do verão até o final do Carnaval, a festividade popular mais aguardada do ano, é esperado que mais de um terço (35%) dos brasileiros tenham viajado pelo país ou para o exterior. Um montante que corresponde a quase 60 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ministério do Turismo (MTur).

Embora esse seja um período marcado por momentos de lazer e descontração, alguns imprevistos podem surgir durante o decorrer da tão aguardada viagem, além de cancelamentos de voos, extravio ou perda de bagagem.

Segundo Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência, quem tem um seguro viagem contratado está mais preparado para enfrentar esses contratempos. “Estamos suscetíveis a imprevistos a todo o tempo. Mas, quando estamos fora da nossa cidade, estado ou país, a sensação de falta de proteção pode ser maior. Por isso, o planejamento é tão importante quanto a definição do roteiro. Uma apólice adequada cria uma rede de segurança financeira e traz tranquilidade”.

Além das tradicionais coberturas para situações em que o viajante precisa de assistência médica ou odontológica, ajudando a proteger o orçamento, o seguro viagem oferece uma série de outras assistências e coberturas para imprevistos. Conheça algumas delas:

Hospedagem PET – ideal para quem precisa viajar sem seu animal de estimação. “Às vezes, o destino escolhido não é adequado para pets. Quando não há um lugar seguro para deixar os animais, essa cobertura se torna extremamente útil”, explica o executivo.

Orientação em caso de perda de documentos – o segurado recebe orientações de como proceder em casos de extravio, perda, furto ou roubo dos documentos. “É algo que ajuda bastante em uma situação que geralmente a pessoa não sabe o que fazer ou para quem recorrer, principalmente em um país desconhecido”, pontua o diretor.

Hospedagem após a alta hospitalar: garante até cinco diárias, amparando o segurado, que poderá contar com essa tranquilidade, conforme o capital da assistência do plano contratado.

Em 2024 o Seguro Viagem da Bradesco Seguros foi eleito a “Escolha Certa” pela Proteste, representando o aval de especialistas que seguem metodologias globais de qualidade. Ele oferece uma cobertura abrangente, incluindo cancelamento de viagem, despesas médicas e hospitalares, perda ou extravio de bagagem, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte em viagem, morte acidental, traslado de corpo, traslado médico e regresso sanitário. Além disso, as assistências disponíveis cobrem atendimento médico, hospitalar e odontológico por acidente ou doença, remoção inter-hospitalar, garantia de viagem de regresso, informações de viagens (Concierge) e localização de bagagem.

Para obter mais informações sobre o seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência acesse

https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/produtos/seguro-de-vida/seguro-viagem-bradesco ou entre em contato com um corretor de seguros.

Foto: Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência,