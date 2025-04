C6 Bank lança seguro para cliente cobrir fatura do cartão de crédito

Seguro Fatura Protegida, oferecido em parceria com a MetLife, tem cobertura para casos de morte, invalidez total por acidente e perda de renda – Depois de fechar uma parceria com a MetLife para oferecer seguro de vida para seus clientes, o C6 Bank anuncia agora o lançamento do Fatura Protegida, um seguro criado também em conjunto com a seguradora americana. O produto oferece cobertura para o pagamento da fatura do cartão de crédito em casos de morte, invalidez total por acidente ou perda de renda do cliente.

“Com o Fatura Protegida, nossos clientes ganham a tranquilidade de saber que o pagamento da fatura ficará em dia mesmo se acontecer algum tipo de imprevisto”, diz Marcelo Sayeg, head de seguros do C6 Bank.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com o C6 Bank com o lançamento do seguro Fatura Protegida, desenvolvido para oferecer proteção financeira e ajudar nossos clientes a manterem o controle de suas finanças pessoais, mesmo diante de imprevistos”, afirma Marcelo Tomei, VP Comercial da MetLife Brasil.

O seguro Fatura Protegida custa R$ 9,90 ao mês e a primeira mensalidade é grátis. Além disso, os segurados concorrem a sorteios mensais de R$ 10 mil.

Em casos de morte ou invalidez permanente por acidente, o seguro Fatura Protegida paga uma indenização de até R$ 6.000. Para situações de perda de renda, a indenização é de até R$ 1.500.

A mensalidade do Fatura Protegida do C6 Bank é cobrada diretamente na fatura do cartão de crédito do cliente. Para contratar o produto, basta acessar a área de Seguros no app do C6 Bank e escolher a opção Fatura Protegida.

Seguro de vida

Além do seguro Fatura Protegida, a parceria com a MetLife prevê a oferta exclusiva de seguros de vida e prestamista da seguradora para clientes do C6 Bank.

Um dos destaques da parceria é o Seguro C6 Vida MetLife, destinado a clientes de alta renda do banco. O produto, considerado uma ferramenta importante para o planejamento financeiro e patrimonial das famílias, permite uma oferta customizada de acordo com a necessidade e o momento de vida dos clientes.

O Seguro C6 Vida MetLife oferece cobertura para casos de morte, invalidez e diversas outras coberturas em vida, como acidentes, doenças, e internação hospitalar, fratura óssea e outras situações conforme necessidade do cliente.

Sobre o C6 Bank

O C6 Bank é um banco completo para pessoas físicas e jurídicas com cerca de 35 milhões de clientes. A instituição, lançada em 2019, tem um portfólio de mais de 100 produtos, funcionalidades e serviços, incluindo conta corrente, cartão, programa de pontos, saques, tag de pedágio, crédito, Conta Global, plataforma de investimentos com ativos no Brasil e no exterior, marketplace, entre outros. O C6 Bank foi eleito o banco brasileiro com a melhor jornada do cliente e melhor experiência de abertura de conta, segundo o Ranking idwall de Experiência Digital de 2024. No mesmo ano, o C6 Bank estreou no ranking das marcas mais valiosas do Brasil (Kantar BrandZ).

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados ao redor do mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, acesse www.metlife.com.br.