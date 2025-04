ABECOR lança estudo inédito [Re]Vision Research sobre ILS e Resseguros

Análise pioneira revela queda recorde na retenção local e a expectativa de primeiras LRS já no 1º semestre de 2025 – A ABECOR – Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resseguros – acaba de lançar a 1ª edição do [Re]Vision Research, um estudo técnico e aprofundado que analisa os principais movimentos do mercado brasileiro de resseguros e ILS (Insurance-Linked Securities) nos últimos cinco anos.

Publicada em 14 de abril de 2025, a pesquisa traz dados relevantes que ajudam a entender a atual dinâmica do setor. Disponível gratuitamente no site da entidade, o material responde aos principais questionamentos de corretores e investidores: quem participa, o que mudou, quando e onde ocorrem as transformações, e por que esse momento é estratégico para o setor.

Entre os principais destaques:

• O mercado global de ILS segue em expansão com retornos atrativos, enquanto no Brasil as primeiras SSPEs (Sociedades Seguradoras de Propósito Específico) indicam um setor prestes a ganhar tração;

• A produção interna de resseguros caiu, com redução na exportação e aumento da dependência do resseguro importado;

• A retenção pelas resseguradoras locais passou de 59% em 2018 para apenas 30% em 2024, aproximando-se de mínimas históricas ;

• O avanço do cosseguro pode apontar para uma oferta insuficiente de resseguro no país, incentivando soluções colaborativas;

• Grupos seguradores verticalizados têm ampliado presença por meio do resseguro intragrupo, fortalecendo suas operações.

Internacionalmente, o mercado global de ILS continua em expansão, com retorno médio anual de 7,5% e emissão recorde de Cat Bonds em 2024. No Brasil, a constituição das primeiras Sociedades Seguradoras de Propósito Específico (SSPEs) sinaliza a iminente oferta de Letras de Risco de Seguro (LRS), previstas para o primeiro semestre de 2025.

O relatório apresenta projeções que indicam potencial de os ILS corresponderem a cerca de 20% do volume tradicional de resseguro nas próximas décadas.

Além de dados de SUSEP e pesquisas de mercado, o [Re]Vision Research oferece análises detalhadas de produção interna e exportação de resseguros, perfis de sinistralidade e modelos de pricing. Ferramenta indispensável, o estudo apoia a tomada de decisão em underwriting, gestão de riscos e estruturação de operações de capitais ligados a ILS. Futuras edições aprofundarão cenários e debates técnicos para fomentar a governança e a inovação no setor.

Segundo Eduardo Toledo, presidente da ABECOR, “esta publicação representa um marco importante para o setor, oferecendo uma análise técnica e atualizada sobre os desafios e oportunidades do mercado brasileiro de resseguros. É uma honra ver esse projeto se concretizando e contribuindo com conhecimento para o fortalecimento da nossa indústria.”

O conteúdo completo do relatório está disponível no site oficial da ABECOR: https://abecor.org.br/relatorio-do-mercado-brasileiro-de-resseguros-e-ils/